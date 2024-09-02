В ВР озвучили страшные данные: сколько детей не пошли в школу, потому что их убила Россия

Как сообщила нардеп София Федина, 570 детей в этом году не пойдут в школу, потому что их убила московская федерация.

Разрушенная школа

По ее информации, каждая седьмая школа в Украине получила повреждения из-за московских обстрелов. Кроме того, 400 учебных заведений уничтожены, еще 3,5 тысячи отметили те или иные разрушения. При этом, говорит нардеп, миллионы детей находятся на дистанционной форме обучения.

Также Федина сообщила, что на одной только Донетчине от московских обстрелов с начала полномасштабного вторжения погибли 32 работника учебных заведений.

Эти цифры ярко демонстрируют, как московская федерация пытается уничтожить наше будущее. Убийства детей и разрушение школ являются частью попытки уничтожить украинскую нацию и ее перспективы. Это не просто акт агрессии: это геноцид, который должен быть осужден и наказан международным сообществом", – отметила Федина.

Нардеп подчеркнула, что действия московской федерации должны получить адекватный ответ, чтобы гарантировать защиту и восстановление права на образование для последующих поколений.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 2 сентября в небе над Киевом силами ПВО было уничтожено невероятное количество ракет: более десятка крылатых и с десяток баллистических. Так россияне поздравили детей с первым днем учений. Военные отмечают, что это не случайный массированный обстрел. Они подчеркивают, что такие удары планируются долго и тщательно, потому что ракетные установки следует подтянуть и навести на цель. Россияне должны сегодня по телевизору увидеть наши разрушенные школы и учебные заведения, убитых детей и учителей, изуродованные тела с цветочками — все то, что доставляет им неистовую радость и удовольствие, все то, что они любят, говорят военные.



