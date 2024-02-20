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В ВР ответили, закроют ли детям уклонистов доступ в вузы

Слова нардепа Вадима Ивченко о том, что дети уклонистов могут быть лишены доступа к высшему образованию, являются лишь его размышлениями на тему наказания скрывающихся от мобилизации, об этом в Фейсбуке заявила нардеп Юлия Гришина

сегодня, 16:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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В законопроекте о мобилизации нет никаких норм, которые лишали бы детей уклонистов права на получение высшего образования, заявила Юлия Гришина.

В ВР ответили, закроют ли детям уклонистов доступ в вузы

Юлия Гришина

По ее словам, она лично общалась по этому поводу с Вадимом Ивченко, и он заверил, что речь шла только о его личных размышлениях на тему, каким образом можно наказать мужчин, которые скрываются от мобилизации.

Нардеп подчеркнула, что детей не могут лишать права на образование, потому что это противоречило бы нормам Конституции.

"Никаких подобных решений не принималось ни на уровне политического руководства, ни внутри профильного комитета. Такая норма противоречила бы и Конституции, и здравому смыслу"
, – подчеркнула Гришина.

Напомним, как передавал портал "Комментарии", народный депутат Вадим Ивченко заявил, что уклоняющихся от мобилизации нужно наказывать. По его мнению, блокировать им доступ к карточным счетам – плохая идея, ведь нельзя лишать людей доступа к деньгам. Вместе с тем политик подчеркнул, что можно ограничить уклоняющимся и их детям доступ к государственным услугам. По его словам, например, можно запретить детям уклоняющихся получать высшее образование.

Кроме того, в третьей штурмовой бригаде рассказали, что на самом деле нельзя человека заставить воевать . Там говорят, что нужно людей мотивировать это делать. И именно в этом направлении должно работать государство. Там также добавили, что в их штурмовой бригаде не используют слово "мобилизация", а только "рекрутинг". Говорят, правильно, когда людям объясняют, зачем они должны воевать на фронте и что будут делать. Именно такие действия вызывают большее доверие.




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Источник: https://www.facebook.com/j.gryshyna/posts/pfbid028iXMgob6Vr8xkqeeWSazvEBRdQJLRCvaKCF6KX121BgZuxj7fe1gdcE7EAWhmS1Dl?locale=uk_UA
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Обсуждения

Віктор

сегодня, 16:56

"... він її запевнив, що мова йшла лише про його особисті роздуми на тему, яким чином можна покарати чоловіків, які ховаються від мобілізації". Скільки ж підарів у тій залі...

Ігор

сегодня, 16:28

Гра нацистів у гарний / поганий коп. Показовим тут є намагання показати себе правовою державою. Хоч тут головним повинно бути людяність тому що закони і конституцію можна створити під себе що і роблять тоталітарний недокраїни. Обов'язки і покарання також можна прописати у конституції КНДР СРСР гітлерівської Германії Кампучі. Показовим для тоталітарних країн є те що з ними ніхто не хоче і все більше від них відвертається. Вони втрачають прихильність цілими континентами: обидві Америки Африка Австралія майже вся Азія тощо.


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