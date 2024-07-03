В ВР объяснили, что нужно делать, если на фронт отправляется сразу после ВЛК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. После того, как военнообязанный признан годным к службе, его направляют на прохождение базовой подготовки в учебный центр.

Роман Костенко

Как подчеркнул народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко отметил, что эта процедура определена законом. Если норма закона о прохождении базовой военной подготовки нарушена, об этом необходимо сообщить.

При этом Костенко утверждает, что мобилизованные не отправляются на фронт без должной подготовки. Однако он все же признает, что часто можно услышать о случаях, когда мужчин сразу после прохождения ВЛК направляют на фронт.

Такого быть не может. Люди, призываемые через мобилизацию или идущие по контракту, должны прежде всего пройти базовую подготовку. Это происходит по закону", — подчеркнул нардеп.

По его словам, если военнообязанный отправляется на фронт без первичной подготовки, об этом необходимо сообщить. При этом Костенко признал, что не все могут дозвониться министру обороны или начальнику Генштаба, поэтому есть "горячая линия", на которую необходимо позвонить по телефону и сообщить о нарушении законодательства. Если человек пришел в армию и не получил подготовку, можно обращаться в СБУ или ДБР. За это должны понести ответственность, ведь законом предусмотрено, что человек должен пройти подготовку по стандартам, добавил народный избранник.

Следует отметить, что стандарты подготовки часто зависят от командиров на местах. Иногда один учебный центр отличается от другого в зависимости от ресурсов. С теми учебными центрами, которые небрежно относятся к подготовке новобранцев, активно борются. Все жалобы рассматриваются в оборонном комитете Верховной Рады, иногда непосредственно с руководителями учебных центров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, сколько мужчин в Украине хотят мобилизовать до конца года.





