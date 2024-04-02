В Воздушных силах рассказали о чрезвычайно мощном оружии РФ, которое может уничтожить многоэтажку

Россия использует на войне советские бомбы весом 1500 кг, способные полностью уничтожить многоэтажные дома. По словам спикера Воздушных сил Ильи Евлаша, россияне используют эти бомбы для истощения украинской системы ПВО.



Авиационная бомба ОДАБ-1500 закреплена на истребителе. Фото из открытых источников

30 марта военный обозреватель Bild Юлиан Репке заявил, что Россия впервые использовала бомбу ОДАБ-1500. Однако в Украине это отрицали. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, Россия использовала эти бомбы против Украины и раньше.

В частности, известно, что в апреле 2023 года начали появляться фото от ЧВК "Вагнер" с бомбами ОДАБ-1500. Однако первые такие бомбы с модулем планирования и коррекции (УМПК), который позволяет снаряду пролетать 50-70 км. Появились позже, а россияне впервые показали их применение в феврале, когда атаковали Часов Яр.

В Воздушных силах указывают, что это мощное оружие, против которого лучше бороться уничтожением ее носителей, в частности, истребители Су-34 и Су-35. Для этого, по словам Евлаша, нужно больше западного оружия.

"Это очень мощное оружие. 1500 кг достаточно, чтобы сложить девятиэтажный панельный дом или старую "хрущевку"", — объясняет Евлаш в эфире телемарафона.

ОДАБ-1500 – это советская объемно-детонирующая авиационная бомба весом 1500 кг, которая за 10 метров до цели выпускает горючую смесь аэрозоля и зажигает его, что создает мощный взрыв.

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