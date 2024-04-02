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В Воздушных силах рассказали о чрезвычайно мощном оружии РФ, которое может уничтожить многоэтажку

Россияне усовершенствовали мощные авиационные бомбы ОДАБ-1500 модулем планирования и коррекции, позволяющим использовать эти советские снаряды на дальние расстояния.

сегодня, 08:50
Автор:
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Slava Kot
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Россия использует на войне советские бомбы весом 1500 кг, способные полностью уничтожить многоэтажные дома. По словам спикера Воздушных сил Ильи Евлаша, россияне используют эти бомбы для истощения украинской системы ПВО.

В Воздушных силах рассказали о чрезвычайно мощном оружии РФ, которое может уничтожить многоэтажку

Авиационная бомба ОДАБ-1500 закреплена на истребителе. Фото из открытых источников

30 марта военный обозреватель Bild Юлиан Репке заявил, что Россия впервые использовала бомбу ОДАБ-1500. Однако в Украине это отрицали. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, Россия использовала эти бомбы против Украины и раньше.

В частности, известно, что в апреле 2023 года начали появляться фото от ЧВК "Вагнер" с бомбами ОДАБ-1500. Однако первые такие бомбы с модулем планирования и коррекции (УМПК), который позволяет снаряду пролетать 50-70 км. Появились позже, а россияне впервые показали их применение в феврале, когда атаковали Часов Яр.

В Воздушных силах указывают, что это мощное оружие, против которого лучше бороться уничтожением ее носителей, в частности, истребители Су-34 и Су-35. Для этого, по словам Евлаша, нужно больше западного оружия.

"Это очень мощное оружие. 1500 кг достаточно, чтобы сложить девятиэтажный панельный дом или старую "хрущевку"", — объясняет Евлаш в эфире телемарафона.

ОДАБ-1500 – это советская объемно-детонирующая авиационная бомба весом 1500 кг, которая за 10 метров до цели выпускает горючую смесь аэрозоля и зажигает его, что создает мощный взрыв.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что союзник РФ Иран отправил в Россию новый груз. Украинская разведка выяснила, каким оружием обеспечивает Тегеран Москву.

Также "Комментарии" писали о военном, который назвал неожиданную опасность для украинских солдат.



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