В Воздушных силах рассказали, какие системы ПВО нужны для Украины

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, какие системы противовоздушной обороны нужны для Украины, чтобы отражать российские атаки осенью и зимой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Спикер ВС Юрий Игнат. Фото из открытых источников

Во время видеосвязи с изданием Юрий Игнат объяснил, что основной проблемой для защиты от российских атак является не нехватка украинских военных, а зависимость ВС от помощи союзников.

"Этот вопрос не нашей выдержки, а вопрос помощи. Мы сегодня почти на 100% зависим от поддержки Запада", — сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил объясняет, что в настоящее время Украина не может производить ракеты класса "земля-воздух", необходимые для западных систем ПВО. Юрий Игнат отметил необходимость для Украины большего количества ракет для NASAMS, Patriot, IRIS-T, если Россия усилит интенсивность обстрелов крылатыми ракетами и беспилотниками.

Также Игнат рассказал, какие нужны для Украины системы ПВО малого радиуса.

"Нам бы "гепардов" больше", — сказал Юрий Игнат и назвал еще несколько систем ПВО, которые могут усилить противовоздушную оборону, в том числе французский ЗРК Crotale, американские ЗРК Avenger, Raven и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о необходимом для Украины количестве истребителей.

Также "Комментарии" писали о Жозепе Борреле, который заявил об исторической встрече ЕС в Украине. По его словам, впервые в истории Евросоюза 27 министров иностранных дел собрались за пределами ЕС в Киеве, для обсуждения помощи Украине в войне против России.



