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В Воздушных силах рассказали, какие системы ПВО нужны для Украины

Юрий Игнат назвал системы противовоздушной обороны, необходимые для защиты Украины от усиленных атак РФ крылатыми ракетами и дронами-камикадзе.

сегодня, 11:05
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, какие системы противовоздушной обороны нужны для Украины, чтобы отражать российские атаки осенью и зимой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

В Воздушных силах рассказали, какие системы ПВО нужны для Украины

Спикер ВС Юрий Игнат. Фото из открытых источников

Во время видеосвязи с изданием Юрий Игнат объяснил, что основной проблемой для защиты от российских атак является не нехватка украинских военных, а зависимость ВС от помощи союзников.


"Этот вопрос не нашей выдержки, а вопрос помощи. Мы сегодня почти на 100% зависим от поддержки Запада", — сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил объясняет, что в настоящее время Украина не может производить ракеты класса "земля-воздух", необходимые для западных систем ПВО. Юрий Игнат отметил необходимость для Украины большего количества ракет для NASAMS, Patriot, IRIS-T, если Россия усилит интенсивность обстрелов крылатыми ракетами и беспилотниками.

Также Игнат рассказал, какие нужны для Украины системы ПВО малого радиуса.

"Нам бы "гепардов" больше", — сказал Юрий Игнат и назвал еще несколько систем ПВО, которые могут усилить противовоздушную оборону, в том числе французский ЗРК Crotale, американские ЗРК Avenger, Raven и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о необходимом для Украины количестве истребителей.

Также "Комментарии" писали о Жозепе Борреле, который заявил об исторической встрече ЕС в Украине. По его словам, впервые в истории Евросоюза 27 министров иностранных дел собрались за пределами ЕС в Киеве, для обсуждения помощи Украине в войне против России.




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Источник: https://t.me/svoboda_radio/21584
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