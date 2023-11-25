В войне начало сказываться преимущество РФ: The Economist раскрыл подробности

Россия в течение многих лет уделяла "огромное внимание" в разработке впечатляющего спектра средств РЭБ для противодействия системам НАТО, тогда как Украина, по словам Валерия Залужного, оказалась в начале войны преимущественно с системами РЭБ советских времен. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Economist".

Системы РЭБ. Фото: из открытых источников

"В марте Украина обнаружила, что ее снаряды Excalibur с GPS-наведением внезапно начали отклоняться от цели из-за российских помех. Нечто подобное стало происходить и с управляемыми авиабомбами JDAM-ER. Украинские ракеты большой дальности GMLRS, запускаемые HIMARS, также начали промахиваться мимо своих целей. В некоторых районах большинство ракет GMLRS теперь сбиваются. Еще большее беспокойство вызывает растущая способность российских средств РЭБ противостоять множеству дешевых БпЛА, которые Украина использует для всего: от разведки и связи на поле боя до взрыва при ударе по таким целям, как танки или командные узлы", — говорится в материале.

Журналисты отмечают, Украина подготовила армию из примерно 10 000 пилотов дронов, которые теперь постоянно участвуют в игре в кошки-мышки с российскими операторами РЭБ. Дроны дешевы, лишь чуть дороже 1000 долларов каждый, и Украина производит их в огромных количествах. Однако потери от вражеских российских систем РЭБ, которые либо выводят из строя системы наведения, либо блокируют связь радиоуправления со своими операторами, порой достигают более 2000 в неделю — такие дроны бесцельно парят, пока у них не разрядятся батареи и они не упадут на землю.

По информации СМИ, Украина разрабатывает собственные средства РЭБ, такие, как "Покрова", способная подавлять спутниковые навигационные системы, такие как российская ГЛОНАСС, и быть очень эффективной против барражирующих боеприпасов типа "Шахед-136". Но ей всё равно не хватает помощи западных союзников, отмечает издание. Ситуация вряд ли изменится, т.к. РЭБ в США попадает под "передачу технологий" с ограниченным режимом экспортного контроля, который жестко контролируется Госдепом.

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