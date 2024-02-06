В «Волках Да Винчи» заявили, что руководитель их подразделения не Филимонов

В 1-ом ОШБ "Волки Да Винчи", воюющем в составе 67 ОМБР ДУК, сообщили, что Сергей Филимонов не является их командиром.

Филимонов не командир "Волков Да Винчи"

"После гибели нашего командира Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи") наш батальон неизменно возглавляет Юрий Капустяк",

— сказано на странице подразделения в Facebook.

В "Волках Да Винчи" подчеркнули, что Капустяк является профессиональным военным, участвовавшим в антитеррористической операции на востоке Украины и операции объединенных сил на территории Луганской и Донецкой областей от 2017 года. Также Капутяк принимал участие в боях у Попасной, Зайцевой, Шумов. Он также является Народным героем Украины, награжденным Орденом Богдана Хмельницкого III степени.

"Именно он до гибели комбата лейтенанта Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи" занимал должность его заместителя и был боевым собратьем с добровольческих времен периода АТО/ООС",

– сказано в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что участник украино-российской войны Сергей Филимонов заявил, что он возглавил легендарных "Волков Да Винчи", подчеркнув, что для него это большая честь. Филимонов также призвал вступать всех желающих в подразделение, подчеркнув, что там заботятся о жизни и безопасности каждого. По его словам, тренировать новобранцев будут иностранные инструкторы. Также Филимонов сказал, что подразделение нуждается не только в штурмовиках, но и, например, делопроизводителях и бухгалтерах, подчеркнув, что впереди у всех желающих будет жесткий отбор.

Как сообщал портал "Комментарии", воевавший с 2014 года Герой Украины Дмитрий Коцюбайло погиб в бою под Бахмутом 7 марта 2023 года. Более известный под псевдо "Да Винчи" Дмитрий воевал с 18 лет в составе ДУК "Правый сектор", на момент гибели 27-летний Дмитрий Коцюбайло уже руководил механизированным батальоном.



