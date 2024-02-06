logo

BTC/USD

43054.25

ETH/USD

2350.70

LTC/USD

68.01

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В «Волках Да Винчи» заявили, что руководитель их подразделения не Филимонов
commentss НОВОСТИ Все новости

В «Волках Да Винчи» заявили, что руководитель их подразделения не Филимонов

После того, как ветеран украино-российской войны Сергей Филимонов заявил, что возглавил «Волков Да Винчи» в подразделении сообщили, что командир их подразделения не менялся, передает портал «Комментарии»

сегодня, 17:31
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

В 1-ом ОШБ "Волки Да Винчи", воюющем в составе 67 ОМБР ДУК, сообщили, что Сергей Филимонов не является их командиром.

В «Волках Да Винчи» заявили, что руководитель их подразделения не Филимонов

Филимонов не командир "Волков Да Винчи"

"После гибели нашего командира Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи") наш батальон неизменно возглавляет Юрий Капустяк",
— сказано на странице подразделения в Facebook.

В "Волках Да Винчи" подчеркнули, что Капустяк является профессиональным военным, участвовавшим в антитеррористической операции на востоке Украины и операции объединенных сил на территории Луганской и Донецкой областей от 2017 года. Также Капутяк принимал участие в боях у Попасной, Зайцевой, Шумов. Он также является Народным героем Украины, награжденным Орденом Богдана Хмельницкого III степени.

"Именно он до гибели комбата лейтенанта Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи" занимал должность его заместителя и был боевым собратьем с добровольческих времен периода АТО/ООС",
– сказано в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что участник украино-российской войны Сергей Филимонов заявил, что он возглавил легендарных "Волков Да Винчи", подчеркнув, что для него это большая честь. Филимонов также призвал вступать всех желающих в подразделение, подчеркнув, что там заботятся о жизни и безопасности каждого. По его словам, тренировать новобранцев будут иностранные инструкторы. Также Филимонов сказал, что подразделение нуждается не только в штурмовиках, но и, например, делопроизводителях и бухгалтерах, подчеркнув, что впереди у всех желающих будет жесткий отбор.

Как сообщал портал "Комментарии", воевавший с 2014 года Герой Украины Дмитрий Коцюбайло погиб в бою под Бахмутом 7 марта 2023 года. Более известный под псевдо "Да Винчи" Дмитрий воевал с 18 лет в составе ДУК "Правый сектор", на момент гибели 27-летний Дмитрий Коцюбайло уже руководил механизированным батальоном.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/DaVinciBat
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости