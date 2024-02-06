В «Волках Да Винчи» заявили, что руководитель их подразделения не Филимонов

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
В 1-ом ОШБ "Волки Да Винчи", воюющем в составе 67 ОМБР ДУК, сообщили, что Сергей Филимонов не является их командиром.
Филимонов не командир "Волков Да Винчи"
В "Волках Да Винчи" подчеркнули, что Капустяк является профессиональным военным, участвовавшим в антитеррористической операции на востоке Украины и операции объединенных сил на территории Луганской и Донецкой областей от 2017 года. Также Капутяк принимал участие в боях у Попасной, Зайцевой, Шумов. Он также является Народным героем Украины, награжденным Орденом Богдана Хмельницкого III степени.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что участник украино-российской войны Сергей Филимонов заявил, что он возглавил легендарных "Волков Да Винчи", подчеркнув, что для него это большая честь. Филимонов также призвал вступать всех желающих в подразделение, подчеркнув, что там заботятся о жизни и безопасности каждого. По его словам, тренировать новобранцев будут иностранные инструкторы. Также Филимонов сказал, что подразделение нуждается не только в штурмовиках, но и, например, делопроизводителях и бухгалтерах, подчеркнув, что впереди у всех желающих будет жесткий отбор.
Как сообщал портал "Комментарии", воевавший с 2014 года Герой Украины Дмитрий Коцюбайло погиб в бою под Бахмутом 7 марта 2023 года. Более известный под псевдо "Да Винчи" Дмитрий воевал с 18 лет в составе ДУК "Правый сектор", на момент гибели 27-летний Дмитрий Коцюбайло уже руководил механизированным батальоном.
Обсуждения
Новости