В Волчанске россияне попали в неприятность: что произошло с оккупантами

Вооруженные силы Украины заблокировали российские подразделения на Агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области.

Наступление россиян в Харьковской области притормозило. Фото из открытых источников

Как сообщает Telegram-канал NEXTA Live со ссылкой на российские медиа, российские оккупанты уже два дня безуспешно пытаются разблокировать своих военных на территории завода в Волчанске.

Сообщается, что российские солдаты на заводе постоянно подвергаются обстрелу, что приводит к увеличению числа раненых и погибших.

Отмечается, что поставка медикаментов и продовольствия на завод затруднена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 57% граждан России допускают возможность начала новой мировой войны. Как показал опрос исследовательской группы Russian Field, главным противником РФ в потенциальном глобальном конфликте 71% россиян назвал США. В список противников также попали Великобритания (40%), Франция (39%), Германия, Польша и страны Балтии. Украину как противника видят только 12% россиян. Основными союзниками России в мировой войне опрошенные назвали Китай (58%), Белоруссию (48%), Иран (21%) и КНДР (20%).

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что усиление мобилизации и проблемы с энергоснабжением создают все большее напряжение в украинском обществе, которое власти не могут дальше игнорировать, убежден политолог Игорь Рейтерович. По его словам, негативное отношение к мобилизации можно поправить путем изменения механизмов ее проведения. Говоря о проблемах в энергетическом секторе, политолог заявил, что действующее правительство должно уйти в отставку, поскольку полностью бездействует.