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В Волчанске россияне попали в неприятность: что произошло с оккупантами

Российские захватчики попали в окружение

сегодня, 19:25
Автор:
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Марьян Ощановский
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Вооруженные силы Украины заблокировали российские подразделения на Агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области.

В Волчанске россияне попали в неприятность: что произошло с оккупантами

Наступление россиян в Харьковской области притормозило. Фото из открытых источников

Как сообщает Telegram-канал NEXTA Live со ссылкой на российские медиа, российские оккупанты уже два дня безуспешно пытаются разблокировать своих военных на территории завода в Волчанске.

Сообщается, что российские солдаты на заводе постоянно подвергаются обстрелу, что приводит к увеличению числа раненых и погибших.

Отмечается, что поставка медикаментов и продовольствия на завод затруднена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 57% граждан России допускают возможность начала новой мировой войны. Как показал опрос исследовательской группы Russian Field, главным противником РФ в потенциальном глобальном конфликте 71% россиян назвал США. В список противников также попали Великобритания (40%), Франция (39%), Германия, Польша и страны Балтии. Украину как противника видят только 12% россиян. Основными союзниками России в мировой войне опрошенные назвали Китай (58%), Белоруссию (48%), Иран (21%) и КНДР (20%).

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что усиление мобилизации и проблемы с энергоснабжением создают все большее напряжение в украинском обществе, которое власти не могут дальше игнорировать, убежден политолог Игорь Рейтерович. По его словам, негативное отношение к мобилизации можно поправить путем изменения механизмов ее проведения. Говоря о проблемах в энергетическом секторе, политолог заявил, что действующее правительство должно уйти в отставку, поскольку полностью бездействует.



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Источник: https://t.me/nexta_live/77956
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 18:55

Тобто все ж намагаються? І аж 2 дні не полишають спроб витягти калька своїх. А нас наші новітні геббельсовці постійно переконували, як вони своїх кидають. Шахрайська недокраїна, під керівництвом Чужих шахраїв, і перемогти, обдуривши свій народ терпіл, прагне.


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