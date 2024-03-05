В ВМС ВСУ ответили, действительно ли Россия может вывести корабли из Украины

Российский оккупанты действительно боятся выходить в Черное и Азовское моря, продолжая патрулировать территорию. Однако полностью вывести из акваторий судна Россия не может, потому что это будет приравниваться к ее капитуляции. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "LIGA.net" сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Российские корабли. Фото: из открытых источников

"Конечно, после того, как фактически две недели назад россияне потеряли большой десантный корабль, месяц назад – ракетный катер, они очень осторожно относятся к выходу в море", – прокомментировал спикер.

Дмитрий Плетенчук добавил, сейчас Украина фиксирует "очень мало" кораблей российского флота, в море выходит около одного-двух кораблей в сутки. Российские захватчики боятся украинских военных, но полностью выйти из Черного моря пока не могут.

"Если они (россияне – ред.) покинут акватории Черного и Азовского морей, это будет считаться для России капитуляцией. Поэтому, конечно, они продолжат какие-то действия, вроде патрулирования этих регионов", – пояснил Плетенчук.

Отметим, сегодня стало известно, что российский корабль "Сергей Котов" был атакован морскими дронами "Magura V5" и получил сразу три повреждения. Его стоимость – 65 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне новостей об успешном уничтожении патрульного катера "Сергей Котов" российские пропагандисты, "военкоры" и военные блогеры заныли, что Россия теряет черноморский флот, а значит, нужно срочно принимать соответствующие меры, вплоть до того, чтобы выводить весь флот.



