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В Виннице завод во время войны работал на российскую оккупационную армию: что известно о скандале

Предприятие передало России запчастей на 51 млн. грн.

сегодня, 18:47 comments1846
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Автор:

Лиля Воробьева

Винницкое предприятие, несмотря на российскую войну в Украине, продолжало поставлять врагу запчасти для ремонта техники кафиров. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В Виннице завод во время войны работал на российскую оккупационную армию: что известно о скандале

Предприятие из Винницы передало РФ запчастей на 51 млн грн (фото из открытых источников)

Следователи выяснили, что один из машиностроительных заводов в Виннице даже во время войны продолжил работать с российской армией. Дельцы поставляли в Россию через Румынию, Казахстан и Турцию, шестерни, секционные насосы, гидромоторы, гидравлическое оборудование, которые также используют для военной техники.

"Таким образом, в течение 2022 года в РФ экспортированы комплектующие, которые используются для ремонта военной техники, на общую сумму более 51 млн грн", — говорится в сообщении правоохранителей

Следовательно, следователи по месту нахождения производственных мощностей, офисных помещений группы компаний и по местам фактического проживания причастных к уголовному правонарушению лиц, провели обыск, изъяв финансово-хозяйственные документы, подтверждающие их сотрудничество с РФ.

По факту пособничества государству-агрессору, правоохранители открыли уголовное производство (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что предприятия олигархов переходят в собственность государства . Стратегически важные предприятия, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, переходят в собственность государства. Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение по обеспечению принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЗАО "АвтоКрАЗ" и ЗАО "Запорожтрансформатор".



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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/eksport-do-rf-komplektuyucix-dlya-remontu-viiskovoyi-texniki-vikrito-ukrayinske-pidprijemstvo
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