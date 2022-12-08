В Виннице завод во время войны работал на российскую оккупационную армию: что известно о скандале

Винницкое предприятие, несмотря на российскую войну в Украине, продолжало поставлять врагу запчасти для ремонта техники кафиров. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Предприятие из Винницы передало РФ запчастей на 51 млн грн (фото из открытых источников)

Следователи выяснили, что один из машиностроительных заводов в Виннице даже во время войны продолжил работать с российской армией. Дельцы поставляли в Россию через Румынию, Казахстан и Турцию, шестерни, секционные насосы, гидромоторы, гидравлическое оборудование, которые также используют для военной техники.

"Таким образом, в течение 2022 года в РФ экспортированы комплектующие, которые используются для ремонта военной техники, на общую сумму более 51 млн грн", — говорится в сообщении правоохранителей

Следовательно, следователи по месту нахождения производственных мощностей, офисных помещений группы компаний и по местам фактического проживания причастных к уголовному правонарушению лиц, провели обыск, изъяв финансово-хозяйственные документы, подтверждающие их сотрудничество с РФ.

По факту пособничества государству-агрессору, правоохранители открыли уголовное производство (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что предприятия олигархов переходят в собственность государства . Стратегически важные предприятия, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, переходят в собственность государства. Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение по обеспечению принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЗАО "АвтоКрАЗ" и ЗАО "Запорожтрансформатор".

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