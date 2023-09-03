В Венгрии рассказали, как должна закончиться война в Украине: назвали два ключевых условия

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Slava Kot
Руководитель канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш заявил, что Запад не должен предоставлять Украине членство в НАТО, однако, по словам венгерского дипломата, Россия должна получить гарантии безопасности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Hirado.
Венгерский политик Гергели Гуляш. Фото из открытых источников
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Гергели Гуляш утверждает, что переговоры по окончании войны между Россией и Украиной могут состояться, если к ним будут присоединяться Соединенные Штаты. Таким образом, венгерский политик предложил вариант на какие уступки должна пойти Украина для завершения войны.
Глава канцелярии венгерского премьер-министра объясняет, что в будущем на украинских территориях будут размещены миротворцы, которые смогут обеспечить мир в долгосрочной перспективе в Украине. Гуляш добавляет, что украинские военные не смогут вернуть находящиеся под оккупацией РФ территории.
Вместе с тем венгерский чиновник указывает, что Центральной Европе не следует беспокоиться из-за российской агрессии, ведь российская армия "не достигла быстрых и поразительных результатов" в войне с Украиной.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший командующий Объединенными силами королевства Великобритании назвал условия, которые смогут привести к победе Украины. Ричард Берронс утверждает, что Украина не сможет победить в войне в ближайшее время, однако прогнозирует, когда именно Россия проиграет в войне и называет необходимые условия, которые должен выполнить Запад и Украина для такого хода событий.
Также "Комментарии" писали, что в МИД Украины отреагировали на скандальные слова премьера Венгрии Виктора Орбана.
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