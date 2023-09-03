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В Венгрии рассказали, как должна закончиться война в Украине: назвали два ключевых условия

Западный мир должен предоставить гарантии безопасности России, а не членство Украины в НАТО, говорит венгерский политик.

сегодня, 14:33
Автор:
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Slava Kot
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Руководитель канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш заявил, что Запад не должен предоставлять Украине членство в НАТО, однако, по словам венгерского дипломата, Россия должна получить гарантии безопасности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Hirado. 

В Венгрии рассказали, как должна закончиться война в Украине: назвали два ключевых условия

Венгерский политик Гергели Гуляш. Фото из открытых источников


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Гергели Гуляш утверждает, что переговоры по окончании войны между Россией и Украиной могут состояться, если к ним будут присоединяться Соединенные Штаты. Таким образом, венгерский политик предложил вариант на какие уступки должна пойти Украина для завершения войны.

"Западный мир, поддерживающий Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам", – сказал Гуляш.

Глава канцелярии венгерского премьер-министра объясняет, что в будущем на украинских территориях будут размещены миротворцы, которые смогут обеспечить мир в долгосрочной перспективе в Украине. Гуляш добавляет, что украинские военные не смогут вернуть находящиеся под оккупацией РФ территории.

Вместе с тем венгерский чиновник указывает, что Центральной Европе не следует беспокоиться из-за российской агрессии, ведь российская армия "не достигла быстрых и поразительных результатов" в войне с Украиной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший командующий Объединенными силами королевства Великобритании назвал условия, которые смогут привести к победе Украины. Ричард Берронс утверждает, что Украина не сможет победить в войне в ближайшее время, однако прогнозирует, когда именно Россия проиграет в войне и называет необходимые условия, которые должен выполнить Запад и Украина для такого хода событий.

Также "Комментарии" писали, что в МИД Украины отреагировали на скандальные слова премьера Венгрии Виктора Орбана.



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Источник: https://hirado.hu/belfold/cikk/2023/09/02/gulyas-gergely-egy-szuperallam-kialakitasanak-kiserlete-sejlik-fel-az-europai-unioban
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