В Unicef подсчитали количество погибших детей во время войны в Украине

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Slava Kot
Исполнительный директор детской благотворительной организации ООН Кэтрин Рассел обнародовала количество подтвержденных случаев гибели детей в результате российской агрессии. По данным Unicef – это 501 ребенок. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Кэтрин Рассел.
Украинские дети погибают из-за нападения России. Фото из открытых источников
По подсчетам организации Unicef, занимающейся проблемами детей, в Украине зарегистрировала 501 смерть ребенка от нападения российской Федерации.
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Кроме того, исполнительный директор детской благотворительной организации ООН заявила, что это только подтвержденные данные организации, а настоящая цифра выше.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве внутренних дел назвали количество зарегистрированных уголовных производств по военным преступлениям, которые совершила Российская Федерация на территории Украины.
Также "Комментарии" писали, что в Гааге начался суд над бывшим президентом Косово по делу о военных преступлениях. Хашим Тачи отвергает обвинения и утверждает, что он не виноват. Несмотря на обвинения, население Косово считает Тачи героем страны.
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