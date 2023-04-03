В Unicef подсчитали количество погибших детей во время войны в Украине

Исполнительный директор детской благотворительной организации ООН Кэтрин Рассел обнародовала количество подтвержденных случаев гибели детей в результате российской агрессии. По данным Unicef – это 501 ребенок. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Кэтрин Рассел.



Украинские дети погибают из-за нападения России. Фото из открытых источников

По подсчетам организации Unicef, занимающейся проблемами детей, в Украине зарегистрировала 501 смерть ребенка от нападения российской Федерации.

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"Очередная трагическая веха для детей и семей Украины. С начала эскалации войны в феврале 2022 года было убито по меньшей мере 501 ребенка", — заявила Кэтрин Рассел и добавила, что "почти 1000 детей получили ранения, оставив на них раны и шрамы – как видимые, так и невидимые – которые могут остаться на всю жизнь. Дети и семьи в Украине платят дорогую цену за эту жестокую войну".

Кроме того, исполнительный директор детской благотворительной организации ООН заявила, что это только подтвержденные данные организации, а настоящая цифра выше.

"Это лишь подтвержденные данные ООН. Настоящая цифра, вероятно, гораздо выше, а потери для пострадавших семей невероятны", – говорит Кэтрин Рассел.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве внутренних дел назвали количество зарегистрированных уголовных производств по военным преступлениям, которые совершила Российская Федерация на территории Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Гааге начался суд над бывшим президентом Косово по делу о военных преступлениях. Хашим Тачи отвергает обвинения и утверждает, что он не виноват. Несмотря на обвинения, население Косово считает Тачи героем страны.