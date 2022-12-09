В "Укрэнерго" сказали, когда свет начнут отключать по графику

Сейчас одна из самых острых ситуаций со светом в Одесской, Херсонской и Харьковской области. В целом есть проблемы с электроснабжением по всей стране , об этом заявил на брифинге председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщают " Комментарии " .



Плановые отключения

По словам чиновника, к экстренным отключениям света привел масштабный дефицит в энергосистеме. "Проблема уменьшения дефицита связана с восстановлением генерирующих мощностей — это ТЭС, ГЭС. АЭС сейчас работают, поддерживают систему", - сказал он. Как говорит Кудрицкий , атомные электростанции, как и до войны, обеспечивают половину всех потребностей, но покрыть ими 100% нельзя. Генерирующие мощности постепенно восстанавливаются с уменьшением морозов.

"Также возобновляют работу электростанции постепенно и таким образом постепенно объем нужной нам генерации увеличивается, тем самым уменьшая дефицит. Я думаю за несколько дней мы достигнем того предела, когда можно будет четко всем соблюдать плановые графики отключений по областям, которые вводят облэнерго", - прогнозирует Кудрицкий Председатель правления Укрэнерго подчеркнул, что в стране остается дефицит электроэнергии, то есть количество потребления света больше, чем выработка.

"Усложненные работы в Харьковской, Донецкой области по восстановлению как сетевых, так и объектов генерации. Идет восстановление и в других регионах, таких как Киевщина и Львовщина. Но, безусловно, на юге, и вероятно, в Харьковской области ситуация самая острая", — добавил. Кудрицкий. Украина сможет зайти в плановые графики отключения электроэнергии тогда, когда сможет снизить дефицит.





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