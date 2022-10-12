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В Украину, возможно, доставили военную помощь из Уганды, самолет "Руслан" приземлился в Польше

Советское оружие из Африки может оказаться в Украине.

сегодня, 14:35
Автор:

Slava Kot
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По информации портала Flightradar24, украинский большегрузный самолет Ан-124-100 "Руслан" 11 октября вылетел из угандийского города Энтеббе и приземлился в Польше. Об этом сообщает польский портал Onet.

В Украину, возможно, доставили военную помощь из Уганды, самолет "Руслан" приземлился в Польше

Самолет "Руслан" приземлился в Польше. Фото из открытых источников

По информации издания, армия Уганды имеет на вооружении военные образцы советской техники, среди которых присутствуют танки Т-72, Т-55, БТРы, системы "Град". Кроме того, угандийская армия имеет снаряды в эти единицы военной техники.

По предварительной информации рейс украинского самолета, совершившего перелет из Уганды в Польшу, мог быть связан с доставкой танков, бронетранспортеров, систем залпового огня и другой техники для ВСУ.

Ан-124-100 "Руслан" – это четырехмоторный стратегический транспортный самолет, разработанный в 1982 году предприятием "Антонов". В общей сложности построили 55 самолетов. По состоянию на 2011 год в эксплуатации находились 46 машин. Большинство из них в Российской Федерации – 36, 7 самолетов принадлежит Украине, остальные находятся в использовании в нескольких африканских странах, еще 4 машины были уничтожены в результате авиакатастроф.

В 1985 году на презентации в Париже он был признан самым большим грузовым самолетом в мире. Со временем по размерам уступил американский Lockheed C-5 Galaxy. Который в свою очередь передал первое место украинскому грузовому самолету Ан-225, то есть "Мечты".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после террористической атаки РФ на украинские города 10 октября Джо Байден решил предоставить Украине современные системы ПВО.

Также "Комментарии" писали о том, что сын президента Уганды предлагал 100 коров за лидера Италии, кроме того, генерал хотел захватить Рим.



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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/ruslan-wyladowal-w-rzeszowie-mogl-przywiezc-z-ugandy-pomoc-dla-ukrainy/sttd121
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