В Украину в скором времени поступит 21 танк Leopard

18 немецких танков Leopard-2A6 и 3 португальских танка прибудут в Украину к концу марта. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Зброя для захисту України

По его словам, танки прибудут в страну вместе с обученными экипажами, а затем могут быть переброшены на фронт. Об этом Писториус заявил в кулуарах встречи ЕС по обороне, сообщает dpa.

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Напомним, что сегодня в Швеции проходит неформальная встреча глав оборонных ведомств стран ЕС, на которой присутствует и министр обороны Украины Алексей Резников.

Среди прочего Алексей Резников там заявил о приоритетах Украины.

"Наш приоритет номер один — это системы ПВО, а также боеприпасы, боеприпасы и еще раз боеприпасы", — сказал Резников.

А в США пытались сорвать голосование в поддержку Украины.

Тем временем, в Украине погиб легендарный комбат – Дмитрий Коцюбайло. Он сражался с 2014 года, погиб в бою под Бахмутом. Более известный под псевдо "Да Винчи" Дмитрий воевал с 18 лет в составе ДУК "Правый сектор", на момент гибели 27-летний Дмитрий Коцюбайло уже руководил механизированным батальоном.

"Сегодня в бою погиб "Да Винчи", герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, — Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат, — откликнулся накануне на его гибель президент Украины Владимир Зеленский. — Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину. Он с 2014 года защищал нашу независимость, достоинство нашего народа. Один из самых молодых героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины. Девять лет украинские герои в жестоких боях за государство борются за будущее для Украины. Покой и относительная безопасность в тыловых городах – это их подвиг".

