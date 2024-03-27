В Украину приедет больше оружия: новая информация о "чешской инициативе"

Украина может получить не 800 тысяч артиллерийских боеприпасов в рамках "чешской инициативы", а вдвое больше – 1,5 млн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство иностранных дел Чехии.



Чехия отправит Украине больше боеприпасов. Фото из открытых источников

В феврале во время Мюнхенской конференции по безопасности была объявлена "чешская инициатива", предусматривающая закупку не менее 800 тыс. артиллерийских снарядов в странах за пределами ЕС. Однако теперь Украина может рассчитывать на 1,5 млн боеприпасов.

Большая часть сделки держится в секрете. Пока известны страны, которые внесли средства на закупку боеприпасов, но не те страны, которые продают снаряды. Это сделано, чтобы обезопасить эти страны от России. Например, Эквадор собирался передать свое советское оружие в США, а те бы его отправили Украине. Однако Россия пригрозила закрыть свой рынок для эквадорских бананов, что обусловило Эквадор отказаться от такой инициативы.

26 марта министр иностранных дел Чехии Ян Липовский принимал участие во встрече министров формата C-5, в которую входят: Чехия, Словения, Словакия, Венгрия и Австрия. По итогам встречи к "чешской инициативе" присоединилась Словения, желающая выделить миллион евро на боеприпасы. Австрия отказалась участвовать в инициативе из-за своего нейтралитета. Также к программе боеприпасов не присоединились венгры и словаки.

Всего к закупке боеприпасов по "чешской инициативе" присоединилось около 20 стран, в том числе Германия, Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Португалия, Финляндия, страны Балтии и другие. Они передали около миллиарда евро на артиллерийские снаряды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии сделал новое заявление о возможности мирных переговоров.

Также "Комментарии" писали о трех странах ЕС, которые против покупки боеприпасов Украине за счет замороженных активов РФ.