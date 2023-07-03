В Украину отправят десятки Leopard: названы сроки

Украина в рамках военной помощи получит от Германии и Дании танки Leopard 1A5. Военная техника будет на территории Украины уже в ближайшие недели. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Rzeczpospolita" сделал министр обороны Германии Борис Писториус.

Танки. Фото из открытых источников

Руководитель немецкого Минобороны отметил, сейчас Берлин вышел на второе место среди всех союзников Украины по величине военной помощи ВСУ в сфере поставок техники, прямой финансовой помощи или помощи в рамках ЕС.

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По словам Писториус, также немецкие инструкторы продолжают помогать обучать украинских военных на полигонах в разных странах.

"Десятки боевых танков Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией, прибудут в Украину в ближайшие недели. Кроме того, в мае мы только что подготовили новый пакет помощи в размере 2,7 миллиарда евро, который включает в себя дополнительные срочно необходимые вооружения, такие как системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM", — рассказал Борис Писториус.

Стоит отметить, что это не первый анонс о поставке танков Leopard 1A5 Украине. Еще в мае исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен анонсировал совместную с Германией передачу Украине 80 танков. Пока что Киев их так и не получил.

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Также издание "Комментарии" сообщало – контрнаступление ВСУ проходит не так, как планировалось: генерал Милли сделал заявление, в котором объяснил причины неспешного продвижения украинской армии.



