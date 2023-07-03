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В Украину отправят десятки Leopard: названы сроки

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия и Дания в ближайшие недели доставят в Украину десятки Leopard 1

сегодня, 16:55 comments1754
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Кравцев Сергей
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Украина в рамках военной помощи получит от Германии и Дании танки Leopard 1A5. Военная техника будет на территории Украины уже в ближайшие недели. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Rzeczpospolita" сделал министр обороны Германии Борис Писториус.

В Украину отправят десятки Leopard: названы сроки

Танки. Фото из открытых источников

Руководитель немецкого Минобороны отметил, сейчас Берлин вышел на второе место среди всех союзников Украины по величине военной помощи ВСУ в сфере поставок техники, прямой финансовой помощи или помощи в рамках ЕС.


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По словам Писториус, также немецкие инструкторы продолжают помогать обучать украинских военных на полигонах в разных странах.

"Десятки боевых танков Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией, прибудут в Украину в ближайшие недели. Кроме того, в мае мы только что подготовили новый пакет помощи в размере 2,7 миллиарда евро, который включает в себя дополнительные срочно необходимые вооружения, такие как системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM", — рассказал Борис Писториус.

Стоит отметить, что это не первый анонс о поставке танков Leopard 1A5 Украине. Еще в мае исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен анонсировал совместную с Германией передачу Украине 80 танков. Пока что Киев их так и не получил.

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Также издание "Комментарии" сообщало – контрнаступление ВСУ проходит не так, как планировалось: генерал Милли сделал заявление, в котором объяснил причины неспешного продвижения украинской армии.




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Источник: https://www.rp.pl/polityka/art38687171-minister-obrony-niemiec-boris-pistorius-o-ukrainie-w-nato-warunki-ustalimy-po-wojnie
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