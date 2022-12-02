В Украину отправили современные системы ПВО

Испания приняла решение об отправке ЗРК Hawk еще в начале октября, теперь они прибыли в Украину. О приезде в Украину систем противовоздушной обороны Hawk сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского чиновника.

Украина получила HAWK от Испании Фото: из открытых источников

Алексей Резников заявил о передаче ЗРК Hawk после того, как в Одессу приехала министерша обороны Испании Маргарита Роблес. В Одессе министры почтили память погибших украинских военных и посетили раненых бойцов в местном госпитале.

Испания предоставила первые наши ЗРК Hawk", – написал Резников в Twitter.

Испания ранее пообещала шесть зенитных ракетных комплексов Hawk для Украины. Первое решение о четырех установках приняли в октябре, а в ноябре еще две установки Hawk. Министр обороны Украины Алексей Резников не назвал количество зенитных ракетных комплексов Hawk, прибывших в Украину из Испании.

Кроме ЗРК Hawk, чиновники из Испании и Украины договорились о военной и гуманитарной помощи. Также министерша обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что в ее стране будут еще больше помогать в тренировке украинским военным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия передала Украине зенитные установки Gepard. Эти системы ПВО должны приехать в Украину в начале весны 2023 года. Это уже не первая поставка такой техники для Украины от Германии.

Также "Комментарии" писали о взрыве в украинском посольстве Испании. Самодельная взрывчатка находилась в конверте, который должен быть открыт украинским консулом.





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