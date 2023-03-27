В украинской разведке объяснили заявление Путина о ядерном оружии в Беларуси

Заявление о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси является очередным ядерным шантажом российского президента Владимира Путина, однако мир не планирует вестись на еще одну уловку. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Свобода.Ранок" заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

"Понятно, что это повышение ставок. Хотя и Соединенные Штаты, и Европейский Союз в эти ситуации очень четко и однозначно реагируют, что на этот шантаж вестись не планируют", — заявил Андрей Юсов.

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Отвечая на вопрос, известны ли ГУР факты о передвижении ядерного оружия и строительстве хранилищ для его хранения, Юсов отметил, что информация имеет под собой основания и "ничего здесь незамеченным не может быть".

Отметим, после того, как российский президент Владимир Путин заявил, что РФ разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, эту позицию раскритиковали в США, а также в целом в НАТО. В Офисе президента Украины заявили, что Путин боится проиграть в Украине, а потому снова фиксирует свое участие в преступлении, нарушая договор о нераспространении ядерного оружия. Сможет ли этот безумный ход российского диктатора и его белорусского вассала заставить мир более жестко реагировать? Можно ли считать, что Путин пошел ва-банк, и что его ставки будут биты? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия разместила ядерное оружие (ЯО) в оккупированном Крыму и Республике Беларусь (РБ), заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, Беларусь и Крым рассматриваются Путиным как территории для организации провокаций. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" это заявление и вероятные угрозы.



