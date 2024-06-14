В украинском обществе растет напряжение: как избежать "взрыва"

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Марьян Ощановский
Усиление мобилизации и проблемы с энергоснабжением создают все большее напряжение в украинском обществе, которое власти не могут дальше игнорировать, убежден политолог Игорь Рейтерович.
Усиление мобилизации вызывает недовольство. Фото из открытых источников
По словам политолога, негативное отношение к мобилизации можно поправить путем изменения механизмов ее проведения.
Говоря о проблемах в энергетическом секторе, политолог заявил, что действующее правительство должно уйти в отставку, поскольку полностью бездействует.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден на саммите G7 подписали двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление оборонных возможностей Украины. Соглашение подписано на 10 лет. Соглашение безопасности является еще одним шагом на пути к членству Украины в НАТО и подтверждает поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине отдельные категории мужчин в возрасте до 25 лет также могут быть мобилизованы, хотя новый закон предусматривает мобилизацию военнообязанных, которым исполнилось 25 лет. "Резервисты — это те, кто раньше проходили военную службу, окончили военную кафедру или те, кого признали непригодными к прохождению военной службы в мирное время и ограниченно пригодными для службы в особый период", — рассказала адвокат Ольга Леонтьева.
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Іван Сірко
14 июня 2024, 23:29
ухилянти у нас вся верховна рада, поліція, мвс, тцк, сбу та інші збройні формування!!! Щоб цю верховну раду знесли разом з усім її кодлом!!!