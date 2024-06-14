В украинском обществе растет напряжение: как избежать "взрыва"

Усиление мобилизации и проблемы с энергоснабжением создают все большее напряжение в украинском обществе, которое власти не могут дальше игнорировать, убежден политолог Игорь Рейтерович.

Усиление мобилизации вызывает недовольство. Фото из открытых источников

По словам политолога, негативное отношение к мобилизации можно поправить путем изменения механизмов ее проведения.

"С мобилизацией все просто делается. Почему бы не ввести на два месяца мораторий на облавы на улицах. Выходит президент и говорит: "Никакой уличной мобилизации не будет два месяца. Обновляйте документы, а дальше против уклонистов будут применяться санкции". Также можно ввести возможность подписывать контракт на год, что стимулировало бы людей не прятаться, а мобилизоваться. Но для таких шагов нужна политическая воля", – подчеркнул Игорь Рейтерович.

Говоря о проблемах в энергетическом секторе, политолог заявил, что действующее правительство должно уйти в отставку, поскольку полностью бездействует.

"С энергетикой ситуация более сложная. Когда премьер-министр говорит, что правительство разработало стратегию укрепления энергетики, у меня это вызывает удивление. У нас первый блэк-аут был осенью 2022 года. С того времени Кабмин должен был уже двести раз разработать соответствующую стратегию, а не только сейчас заявлять о ее разработке. Этот Кабмин полностью недееспособен, его нужно менять", – добавил политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден на саммите G7 подписали двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление оборонных возможностей Украины. Соглашение подписано на 10 лет. Соглашение безопасности является еще одним шагом на пути к членству Украины в НАТО и подтверждает поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине отдельные категории мужчин в возрасте до 25 лет также могут быть мобилизованы, хотя новый закон предусматривает мобилизацию военнообязанных, которым исполнилось 25 лет. "Резервисты — это те, кто раньше проходили военную службу, окончили военную кафедру или те, кого признали непригодными к прохождению военной службы в мирное время и ограниченно пригодными для службы в особый период", — рассказала адвокат Ольга Леонтьева.