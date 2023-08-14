В Украине жестко отреагировали на идею ограничить дальность ракет Taurus для ВСУ

Украинская сторона категорически выступает против ограничения дальности немецких крылатых ракет Taurus в случае их передачи украинским защитникам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Ракета Taurus. Фото из открытых источников

"Технически ограничить зону действия Taurus — это все равно, что запретить футболистам национальной сборной выходить на половину поля соперника или пробивать пенальти", — написал Алексей Макеев.

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Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию и США предоставить дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS, уверяя, что их будут использовать исключительно в границах Украины. Однако, что США, что Германия, пока разводят руками и явно не спешат передавать так нужное ВСУ вооружение. Более того – в очередной раз смещаются (похоже, на будущий год) сроки поставок Украине истребителей F-16. Президент Польши Анджей Дуда призывает американских политиков помочь Украине быстрее остановить российскую агрессию, иначе более высокую цену (жизнями своих солдат) придется платить уже всем странам НАТО. Будут ли услышаны соответствующие призывы США и странами центральной и западной Европы? Что сдерживает их после почти полутора лет широкомасштабной российской агрессии от широкомасштабной же помощи Украине – во всех компонентах? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинским военнослужащим сейчас крайне необходимы дальнобойные ракеты Taurus и АTACMS, без чего невозможно серьезно ускорить темп контрнаступления, уменьшить боевые возможности страны-агрессора и сохранить больше жизней наших защитников. Такое заявление у себя в Twitter сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



