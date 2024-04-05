logo

BTC/USD

66659.53

ETH/USD

3257.29

LTC/USD

96.73

USD/UAH

39.35

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Украине запустят мобилизацию всего в два клика: подробности от Минобороны
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине запустят мобилизацию всего в два клика: подробности от Минобороны

В Министерстве обороны Украины впервые раскрыли, что будет предусматривать новый способ мобилизации

сегодня, 13:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Украине введут смарт-мобилизацию. Подать заявку на мобилизацию можно будет всего в пару кликов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью АрмияInform заявила замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

В Украине запустят мобилизацию всего в два клика: подробности от Минобороны

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Следующий этап – это возможность в два клика подать заявку на мобилизацию: "Я хочу стать оператором дронов", "Я хочу стать артиллеристом" и т.д.", — сообщила Черногоренко.

По ее словам, это будет продолжением внедрения рекрутингового подхода, поскольку военнообязанный будет понимать весь свой маршрут в армии и сможет его контролировать путем собственного выбора. Вопрос об электронных повестках, самого факта их существования отпадет сам по себе.

По мнению Екатерины Черногоренко, человек должен иметь возможность мобилизоваться или подписать контракт именно к такому командиру, которому он или она доверяет. Это — целевой рекрутинг. Гражданская аналогия: когда после выпуска из вуза за лучших студентов борются работодатели.

ВСУ сейчас – это самый большой работодатель в стране, и он может бороться за лучших людей из гражданской жизни "и тогда мы станем еще быстрее и еще технологичнее", отметила чиновница.

"Кстати, армия сейчас изрядно насытились гражданской экспертизой, гражданскими привычками, культурой гражданской. В армии служат люди из крупных компаний. Так, у меня в команде работает военнослужащий, который вернулся из Калифорнии, где строил стартапы. Он просто сел в самолет, вернулся в Украину и мобилизовался в 47-ю бригаду. И все. Здесь больше ничего нельзя сказать. Это пример, как гражданские люди обогащают армию. И это обогащение надо "ловить", — отметила она.

Читайте также на портале "Комментарии" — кто виноват в проблемах с мобилизацией в Украине: изменит ли ситуацию новый законопроект.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://armyinform.com.ua/2024/04/05/e-raporty-armiya-i-shhokvartalnyj-nastup-mashyn-intervyu-armiyainform-z-katerynoyu-chernogorenko/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости