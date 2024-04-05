В Украине запустят мобилизацию всего в два клика: подробности от Минобороны

В Украине введут смарт-мобилизацию. Подать заявку на мобилизацию можно будет всего в пару кликов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью АрмияInform заявила замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Следующий этап – это возможность в два клика подать заявку на мобилизацию: "Я хочу стать оператором дронов", "Я хочу стать артиллеристом" и т.д.", — сообщила Черногоренко.

По ее словам, это будет продолжением внедрения рекрутингового подхода, поскольку военнообязанный будет понимать весь свой маршрут в армии и сможет его контролировать путем собственного выбора. Вопрос об электронных повестках, самого факта их существования отпадет сам по себе.

По мнению Екатерины Черногоренко, человек должен иметь возможность мобилизоваться или подписать контракт именно к такому командиру, которому он или она доверяет. Это — целевой рекрутинг. Гражданская аналогия: когда после выпуска из вуза за лучших студентов борются работодатели.

ВСУ сейчас – это самый большой работодатель в стране, и он может бороться за лучших людей из гражданской жизни "и тогда мы станем еще быстрее и еще технологичнее", отметила чиновница.

"Кстати, армия сейчас изрядно насытились гражданской экспертизой, гражданскими привычками, культурой гражданской. В армии служат люди из крупных компаний. Так, у меня в команде работает военнослужащий, который вернулся из Калифорнии, где строил стартапы. Он просто сел в самолет, вернулся в Украину и мобилизовался в 47-ю бригаду. И все. Здесь больше ничего нельзя сказать. Это пример, как гражданские люди обогащают армию. И это обогащение надо "ловить", — отметила она.

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