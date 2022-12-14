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В Украине заметили не анонсированную ранее военную технику. Что такое Beobachtungspanzer

Украинские военные попали на видео с военной техникой германского производства. Это оказался мобильный пункт разведки и управления огнем артиллерии Beobachtungspanzer.

сегодня, 16:04
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Автор:

Slava Kot

Европа продолжает помогать Украине в войне против Российской Федерации. Недавно на видео запечатлелась немецкая артиллерийская наблюдательная машина Beobachtungspanzer. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Украина Weapons Tracker.

В Украине заметили не анонсированную ранее военную технику. Что такое Beobachtungspanzer

Передвижной пункт управления огнем артиллерии Beobachtungspanzer. Фото из открытых источников

Украина получает военную технику, которую обычно официально указывают в источниках. Однако иногда на фронте можно заметить оружие, попавшее в Украину тайно. Ранее так было с дронами Switchblade, поступившими из США и польской системой противовоздушной обороны S-125 Newa SC.

В этот раз Ukraine Weapons Tracker зафиксировали Beobachtungspanzer. На зафиксированном видео эта военная техника взяла на буксир бронетранспортер БМП-1.

Эта машина была сделана на базе гусеничного бронетранспортера М113 в 40-х годах в Германии. Впрочем, неизвестно, из какой страны приехала эта военная техника, ведь в 2002 году в Германии ее вывели из эксплуатации.

Что такое Beobachtungspanzer?

Это одна из лучших разработок времен Второй мировой войны, которую использовали для управления артиллерийским огнем и как передвижной пункт разведки. С помощью персонала, состоявшего из четырех человек (командир машины, водитель-механик, наводчик и радист), военные могли измерять и распознавать цели, формировать необходимые данные для артиллерийской техники. Кроме того, Beobachtungspanzer передавал информацию на командный пункт.

Beobachtungspanzer оснащен лазерным дальномером, навигацией и различными оптическими системами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно из-за каких компаний Россия получает современные компоненты, которые может использовать для военной техники.

Также "Комментарии" писали об ударах России, в которых военные РФ используют ракеты украинского производства.



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Источник: https://twitter.com/UAWeapons/status/1602726582308716545
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