В Украине заметили не анонсированную ранее военную технику. Что такое Beobachtungspanzer

Европа продолжает помогать Украине в войне против Российской Федерации. Недавно на видео запечатлелась немецкая артиллерийская наблюдательная машина Beobachtungspanzer. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Украина Weapons Tracker.

Передвижной пункт управления огнем артиллерии Beobachtungspanzer. Фото из открытых источников

Украина получает военную технику, которую обычно официально указывают в источниках. Однако иногда на фронте можно заметить оружие, попавшее в Украину тайно. Ранее так было с дронами Switchblade, поступившими из США и польской системой противовоздушной обороны S-125 Newa SC.

В этот раз Ukraine Weapons Tracker зафиксировали Beobachtungspanzer. На зафиксированном видео эта военная техника взяла на буксир бронетранспортер БМП-1.

Эта машина была сделана на базе гусеничного бронетранспортера М113 в 40-х годах в Германии. Впрочем, неизвестно, из какой страны приехала эта военная техника, ведь в 2002 году в Германии ее вывели из эксплуатации.

Что такое Beobachtungspanzer?

Это одна из лучших разработок времен Второй мировой войны, которую использовали для управления артиллерийским огнем и как передвижной пункт разведки. С помощью персонала, состоявшего из четырех человек (командир машины, водитель-механик, наводчик и радист), военные могли измерять и распознавать цели, формировать необходимые данные для артиллерийской техники. Кроме того, Beobachtungspanzer передавал информацию на командный пункт.

Beobachtungspanzer оснащен лазерным дальномером, навигацией и различными оптическими системами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно из-за каких компаний Россия получает современные компоненты, которые может использовать для военной техники.

Также "Комментарии" писали об ударах России, в которых военные РФ используют ракеты украинского производства.

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