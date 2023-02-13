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В Украине задумываются чем заменить разрушенные школы и детсады

Для восстановления очного учебного процесса и об обеспечении для этого помещений в Украине будут использовать международный опыт

сегодня, 19:19
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Автор:

Моесеенко Валентина

По состоянию на середину февраля 2023 года в ходе полномасштабной войны армией страны-терористки в Украине разрушены или повреждены 3 098 учебных заведений, пишут "Комментарии".

В Украине задумываются чем заменить разрушенные школы и детсады

Альтернатива разрушенным школам

О мирном омбудсмене Сергей Горбачев уточняет: пострадали от бомбардировок и обстрелов 2660 учебных заведений, 438 разрушен и наголовуНа освобожденных территориях из-за нехватки средств и строительных мощностей удается восстановить или отстроить небольшую часть учебных заведений.


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В условиях войны и вызванного ею экономического спада неизвестно, будет ли государство иметь средства на восстановление учебных заведений, ведь как их восстановление, так и построение — это очень дорогие и длительные проекты. А образование наших детей должно продолжаться, несмотря на войну и разрушение школьных построек , — говорит Горбачев. - Украинские власти уже имеют идеи по быстрому восстановлению детских садов " .

Вместо непригодных для обучения детсадов должны строить быстро строительные сооружения. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев предлагает использовать в качестве альтернативы разрушенным школам модульные помещения. Опыт прошедших войну показывает, что обучение может происходить в любом безопасном помещении. А в теплое время года – под открытым небом.

"С большим интересом мы наблюдаем, как другие страны используют быстро строительные модульные учебные заведения и пристроенные временные сооружения к основному зданию школы, чтобы обеспечить права детей как на дошкольное, так и на общее среднее образование", – рассказывает Сергей Горбачев.

По словам омбудсмена, в модульных сооружениях сейчас учатся немало детей, находящихся за границей. Среди преимуществ быстровозводимых модульных сооружений: практичность и доступность; оперативность; уменьшение стоимости строительства; экологическая польза.

"Украина могла бы позаимствовать опыт передовых стран Европы: Германия, Великобритания, Бельгия, Франция, Китай - утверждает Горбачев . - Модульная постройка же достаточно гибкая. Заказчик может настроить здание по своему усмотрению в соответствии с потребностями учебного заведения. То есть его можно увеличивать или уменьшать, в зависимости от количества учащихся, сразу делать его приспособленным для учащихся с особыми потребностями".

Строительство таких школ может быть как временным, так и долговременным решением. Впрочем, омбудсмен добавляет, что для этого нужно проанализировать законодательную и нормативную базу по построению учебных заведений в Украине. Между тем, в Украине уже появляются первые проекты модульных школ.

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Источник: https://www.facebook.com/Education.Ombudsman.Sergii.Gorbachov/posts/pfbid0mUeHDEXzZC9C5ofui7Y3wxQFCC7bLKpumktzEVgn28oLDiyMr8ySCS9SAjjTeCJDl?__cft__[0]=AZXneNWqpbtaCZsx0uVSknD3eEkk2DWlW1iHgXYvi352nGn2y3q3mO_R0iMd41XvMiKPfjfCLhtn876WhV6x8aYlIpswIVyrIgXi29mm
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