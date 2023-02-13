В Украине задумываются чем заменить разрушенные школы и детсады

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Моесеенко Валентина
По состоянию на середину февраля 2023 года в ходе полномасштабной войны армией страны-терористки в Украине разрушены или повреждены 3 098 учебных заведений, пишут "Комментарии".
Альтернатива разрушенным школам
О мирном омбудсмене Сергей Горбачев уточняет: пострадали от бомбардировок и обстрелов 2660 учебных заведений, 438 – разрушен и наголову. На освобожденных территориях из-за нехватки средств и строительных мощностей удается восстановить или отстроить небольшую часть учебных заведений.
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Вместо непригодных для обучения детсадов должны строить быстро строительные сооружения. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев предлагает использовать в качестве альтернативы разрушенным школам модульные помещения. Опыт прошедших войну показывает, что обучение может происходить в любом безопасном помещении. А в теплое время года – под открытым небом.
По словам омбудсмена, в модульных сооружениях сейчас учатся немало детей, находящихся за границей. Среди преимуществ быстровозводимых модульных сооружений: практичность и доступность; оперативность; уменьшение стоимости строительства; экологическая польза.
Строительство таких школ может быть как временным, так и долговременным решением. Впрочем, омбудсмен добавляет, что для этого нужно проанализировать законодательную и нормативную базу по построению учебных заведений в Украине. Между тем, в Украине уже появляются первые проекты модульных школ.
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