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В Украине выросла доля украиноязычных, - социологи

Во время войны возросла доля украиноязычных

сегодня, 18:19
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Автор:

Константин Куликов

За последний год в Украине с 64 до почти 71 процента выросла доля украиноязычных в стране. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW . В общей сложности, 87 процентов граждан государства считают украинский родным языком.  

В Украине выросла доля украиноязычных, - социологи

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Опрос фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" совместно с социологической службой Центра Разумкова утверждает, что за последние 12 месяцев на украинском языке стали говорить 70,7 процента граждан Украины. Для сравнения: в 2021 году показатель украиноязычных составил 64 процента, то есть за год уровень употребления русского языка снизился почти на десять процентов.


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По словам социологов, на увеличение количества украиноязычных повлияло желание украинцев дистанцироваться от всего, что связано со страной-агрессором, а также тот фактор, что в исследовании не учитывали русскоязычное население оккупированной части Юга и Востока Украины.

Тем не менее, русский еще остается достаточно распространенным на Востоке и Юге страны. Также для этих регионов характерен билингвизм, когда человек в официальной сфере использует украинский, а дома пользуется русским.

Тем временем, рашисты решили, что будут молиться на изображения Стремоусова и Гиви. Так, на одной из церемоний благословения российских военных на убийства украинцев представители РПЦ поставили иконы с погибшим херсонским коллаборантом Кириллом Стремусовым и боевиком "ДНР", известным под прозвищем "Гиви". Стремоусов, запомнившийся своими видео, в которых он восхвалял российских оккупантов, изображен в роли православного мученика в красном наряде, с крестом и нимбом над головой.

Кроме того, в Кремле нашли Медведеву новую важную миссию.



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