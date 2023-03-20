В Украине введут дополнительные выплаты пострадавшим от войны: кто их может получить

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Лиля Воробьева
Нардепы поддержали законопроект №7353, предусматривающий единовременную выплату денежной помощи в случае инвалидности или смерти, случившейся из-за войны войны. Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
В Украине введут дополнительные выплаты (фото из открытых источников)
По его словам, выплату смогут получить:
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Размер выплаты:
"Враг обстреливает гражданские объекты, в частности критической инфраструктуры, где среди пострадавших гражданские рабочие. Также важно, что в этом списке есть журналисты. Они сейчас выполняют очень опасную работу, чтобы информировать общество и весь мир о том, что происходит в горячих точках", — объяснил Гончаренко.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине будет проведена индексация пенсий. Запланированное в марте повышение пенсий коснется 10,5 миллиона украинских пенсионеров и составляет от 100 до 1500 гривен каждому пожилому гражданину. Кроме того, во время сегодняшнего заседания правительства Денис Шмигаль отметил, что страна успешно прошла отопительный сезон.Также "Комментарии" сообщали о том, что уже с февраля отдельным категориям военных "урежут" выплаты. С февраля 2023 года меняется порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД. Самое главное, размер дополнительного денежного вознаграждения военным, принимающим непосредственное участие в боевых действиях, не меняется. А вот к выплате 30000 и 100000 гривен теперь применят новые подходы. Выплаты теперь будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполнения боевых или специальных задач.
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