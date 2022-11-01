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В Украине уже разработаны планы эвакуации для всех областей: Шмыгаль объяснил, когда их применят

Правительство призывает к эвакуации только жителей тех регионов, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта

сегодня, 23:04
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Автор:

Лиля Воробьева

В украинском правительстве призывают эвакуироваться только жителей областей, которые находятся рядом с линией фронта. Однако эвакуационные планы были разработаны для всех регионов страны. Об этом сообщил во время выступления на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В Украине уже разработаны планы эвакуации для всех областей: Шмыгаль объяснил, когда их применят

Денис Шмыгаль (фото из открытых источников)

"Об эвакуации из отдельных общин или регионов, о которой вчера были новости. Сейчас мы призываем людей выезжать только из общин, которые расположены в непосредственной близости к линии боевых действий", — подчеркнул глава украинского правительства.

Как продолжил чиновник, эвакуационные планы разработаны для каждой области. Однако такие меры – экстренный шаг, который правительство будет задействовать в последнюю очередь.

Шмыгаль подытожил, что такие меры, когда будут отправлять в эвакуацию целые регионы, возможны, но в правительстве будут делать все, чтобы их не допускать.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Шмыгаль обратился к украинцам с просьбой готовиться к сложной зиме . Как отмечает глава правительства, соотечественники должны подготовиться к тяжелой зиме и приобрести в запасе все необходимое. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, жители Украины должны срочно позаботиться о себе и иметь в запасе необходимые вещи. Как сообщает чиновник, представители правительства продолжают вести договоренности с зарубежными партнерами о том, чтобы увеличить поставки оборудования, чтобы восстановить инфраструктуру. Еще правительство ведет переговоры о поставках мобильных источников питания и обогрева. Шмыгаль утверждает, что в нашей стране накоплены и еще будут резервы, чтобы восстановить разрушенную войной инфраструктуру.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=874578103550752&ref=sharing
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