В Украине усилят мобилизацию: где именно и каким образом

На территории Херсонской области, подконтрольной Украине, будут ужесточены мобилизационные мероприятия. В частности, на блок-постах будут более тщательно проверять, не проигнорировал ли военнообязанный повестку. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин.

Обещаны новые "мобилизационные мероприятия"

— Национальная полиция получила поручение активизировать работу по розыску лиц, уклоняющихся от исполнения воинского долга. На блок-постах будут проверять, не проигнорировал ли военнообязанный полученную ранее повестку, — рассказал Александр Прокудин. — Также на Совете обороны принято решение о более строгих мерах воздействия на нарушителей комендантского часа.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил облегчить выезд за границу студентов "немобилизационного возраста", но не всех.

"Отдельные программы, по которым люди немобилизационного возраста, ученые для развития или получения знаний, необходимых Украине... Я считаю, что Министерство [образования и науки] должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину", — заявил Зеленский.

Между тем, Орбан снова скучает по временам СССР и упрекает Украину. Виктор Орбан заявил, что ситуация с венгерским языком в Закарпатье была лучше в СССР, чем в Украине.

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