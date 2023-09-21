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Slava Kot
В Украине упал процент доверия к военным. Фото из открытых источников
Данные социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют, что у украинцев снизилось абсолютное доверие к военным по состоянию на сентябрь оно составляет 61%. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Military Media Center.
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Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос на тему "Образ ветеранов в украинском обществе", где узнала отношение украинцев к ветеранам войны и военным. Согласно этому исследованию процент абсолютного доверия к ветеранам снизился с 71% до 58%. А рейтинг по тому же показателю к военным упал до 61%, тогда как в феврале 2023 года он был на уровне 75%.
По словам Мисова, общий уровень доверия к ветеранам и военным в Украине хоть и снижается, однако достигает показателя более 90%.
Социологи также фиксируют значительный рост возможных рисков для ветеранов в гражданской жизни. В частности, к ним относят отсутствие работы – 42%, злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами – 43%, нарушение законов – 23%, конфликты в семьях – 46%, самоубийства – 28%.
Также "Комментарии" писали, что в Германии, сделали тревожный прогноз относительно завершения войны в Украине. Немецкий генерал-майор озвучил дату, до которой может продолжаться война в Украине.
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