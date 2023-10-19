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В Украине уничтожен самый известный "казак"-боевик: подробности

Можаев наконец-то добегался, отметил офицер ВСУ

сегодня, 12:52
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Кравцев Сергей
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Один из главарей боевиков так называемой "ДНР", самый известный "казак" — Александр Можаев ("Бабай"), ликвидирован в Украине. Как передаёт портал "Комментарии", информацию об уничтожении "казака" в Telegram подтвердил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). 

В Украине уничтожен самый известный "казак"-боевик: подробности

Александр Можаев ("Бабай")

"Александр Можаев "Бабай" наконец-то добегался. Спасибо воинам на Запорожском направлении. Слава Украине и ее воинам…", — поделился он.


Ранее в четверг, 19 октября, в сети появилась информация об уничтожении "Бабая". Сообщалось, что он якобы "погиб как герой".

Читайте также на портале "Комментарии" — позади уже больше, чем 600 дней широкомасштабной российской агрессии. В последнее время российские оккупанты активно идут в атаки в районах Авдеевки и Купянска, а украинские воины продолжают продвижение вперед на Бахмутском и Запорожском направлениях. В новом отчете Киевского международного института социологии (КМИС) отмечается, что за год среди украинцев увеличился процент тех, кто верит, что между политическим и военным руководством страны существует ряд разногласий, что Запад ощущает усталость от войны в Украине и готов уменьшать помощь Киеву, что наша власть может пойти на компромиссы с РФ. Какие выводы можно сделать, когда позади 600 дней "большой войны"? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — в конце 2022 года, после Харьковской, а затем и Херсонской блестящих операций ВСУ в СМИ было довольно много прогнозов относительно того, что 2023-й год должен стать годом не только победы Украины в войне, но и годом завершения войны. И вот спустя год в СМИ преобладают совсем другие прогнозы и настроения. Уже нет оптимизма относительно скорого завершения войны. Практически никто не говорит, что 2024-й год должен стать годом, когда наступит мир. Много прогнозов, что война будет длительной и точной даты ее окончания быть не может. От чего будет зависеть длительность войны в Украине? Что на это может повлиять? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

В Украине уничтожен самый известный ”казак”-боевик: подробности - фото 2




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