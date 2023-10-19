В Украине уничтожен самый известный "казак"-боевик: подробности

Один из главарей боевиков так называемой "ДНР", самый известный "казак" — Александр Можаев ("Бабай"), ликвидирован в Украине. Как передаёт портал "Комментарии", информацию об уничтожении "казака" в Telegram подтвердил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

Александр Можаев ("Бабай")

"Александр Можаев "Бабай" наконец-то добегался. Спасибо воинам на Запорожском направлении. Слава Украине и ее воинам…", — поделился он.

Ранее в четверг, 19 октября, в сети появилась информация об уничтожении "Бабая". Сообщалось, что он якобы "погиб как герой".

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