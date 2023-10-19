Война в Украине: как украинцам нужно перестраивать жизнь – без чего не сможем победить

В конце 2022 года, после Харьковской, а затем и Херсонской блестящих операций ВСУ в СМИ было довольно много прогнозов относительно того, что 2023-й год должен стать годом не только победы Украины в войне, но и годом завершения войны. И вот спустя год в СМИ преобладают совсем другие прогнозы и настроения. Уже нет оптимизма относительно скорого завершения войны. Практически никто не говорит, что 2024-й год должен стать годом, когда наступит мир. Много прогнозов, что война будет длительной и точной даты ее окончания быть не может. От чего будет зависеть длительность войны в Украине? Что на это может повлиять? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В прогнозах априори нельзя учесть то, что называют "черными лебедями"

Координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью сайту "Обозреватель" высказал мнение, что украинскому обществу действительно пора уже перестраиваться с позиции – ожидания скорого завершения войны на позицию длительной войны, в которой придется жить ближайшие годы.

Эксперт отметил, правда заключается в том, что спрогнозировать продолжительность войны в Украине невозможно, поскольку всегда случаются "черные лебеди" вроде событий в Израиле.

Мельник считает, что практически шансы равны нулю на то, что война будет закончена в 2023 году, в то же время многие прогнозируют интенсивные военные действия 2024 года, но это не означает, что они приведут к наступлению мира.

Также Мельник подчеркнул, должно быть понимание того, что этот конфликт не удастся завершить одной молниеносной операцией.

“Нужно работать, наращивать усилия внешней поддержки. Пожалуй, также критически важно, чтобы украинское общество осознавало, что тот мнимый покой, наблюдаемый, например, в Киеве почти месяц – все это опасная иллюзия для тех, кто думает, что уже можно переходить к мирной жизни”, — констатировал эксперт.

Все должны стать на защиту Родины – только в таком случае мы победим

Военный обозреватель Алексей Гетьман в интервью "ТСН" заявил, что украинцам пора уже надеяться, что Запад даст нам мощное оружие, переступит через все запреты и тогда наступит победа. Поставки современного оружия – это несомненно важный фактор в войне, но далеко не ключевой, потому что ни одное супероружие не обеспечит победу в войне.

"Это оружие (Ред. – ATACMS) не даст нам сама по себе возможности обеспечить победу в войне. Самолеты F-16 не дадут такой возможности, 31 прибывший танк Abrams – не предоставит такой возможности. Победы достигают наши военнослужащие, пехота на поле боя... Все остальное оружие – помогает нашим военнослужащим добиваться победы...", — заявил Гетьман.

По его мнению, победа в войне может быть одержана только тогда, когда "все станут на защиту Родины", поэтому скорее всего всем людям призывного возраста придется в какое-то время оказаться на фронте. Кому-то раньше, а кому-то позже.

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