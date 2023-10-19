Война в Украине: как украинцам нужно перестраивать жизнь – без чего не сможем победить

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Кравцев Сергей
В конце 2022 года, после Харьковской, а затем и Херсонской блестящих операций ВСУ в СМИ было довольно много прогнозов относительно того, что 2023-й год должен стать годом не только победы Украины в войне, но и годом завершения войны. И вот спустя год в СМИ преобладают совсем другие прогнозы и настроения. Уже нет оптимизма относительно скорого завершения войны. Практически никто не говорит, что 2024-й год должен стать годом, когда наступит мир. Много прогнозов, что война будет длительной и точной даты ее окончания быть не может. От чего будет зависеть длительность войны в Украине? Что на это может повлиять? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью сайту "Обозреватель" высказал мнение, что украинскому обществу действительно пора уже перестраиваться с позиции – ожидания скорого завершения войны на позицию длительной войны, в которой придется жить ближайшие годы.
Эксперт отметил, правда заключается в том, что спрогнозировать продолжительность войны в Украине невозможно, поскольку всегда случаются "черные лебеди" вроде событий в Израиле.
Мельник считает, что практически шансы равны нулю на то, что война будет закончена в 2023 году, в то же время многие прогнозируют интенсивные военные действия 2024 года, но это не означает, что они приведут к наступлению мира.
Также Мельник подчеркнул, должно быть понимание того, что этот конфликт не удастся завершить одной молниеносной операцией.
Военный обозреватель Алексей Гетьман в интервью "ТСН" заявил, что украинцам пора уже надеяться, что Запад даст нам мощное оружие, переступит через все запреты и тогда наступит победа. Поставки современного оружия – это несомненно важный фактор в войне, но далеко не ключевой, потому что ни одное супероружие не обеспечит победу в войне.
По его мнению, победа в войне может быть одержана только тогда, когда "все станут на защиту Родины", поэтому скорее всего всем людям призывного возраста придется в какое-то время оказаться на фронте. Кому-то раньше, а кому-то позже.
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Ігор
сегодня, 11:07
Прозріння настає. Так було з німцями які остаточно прозріли у 1945. Так було з японією яка остаточно прозріла у 1945.