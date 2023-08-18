В Украине создали рабочую группу по одному из пунктов формулы мира: о чем идет речь

В Украине начала работу рабочая группа, которая займется реализацией пункта формулы мира о недопуске эскалации войны и повторении агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак у себя в Twitter.

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента

"Провели учредительное заседание рабочей группы, которая будет работать над реализацией девятого пункта формулы мира — "Недопущение эскалации войны и повторение агрессии", — написал Ермак.

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Глава ОП отметил, что интерес к формуле мира президента Зеленского лишь усиливается. Так в заседании участвовали послы и уполномоченные представители стран G7 и почти всех стран, которые публично подтвердили готовность присоединиться к гарантиям безопасности для Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время онлайн выступления на 77-й Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский предложил "формулу условий мира", которая поможет избежать войн в будущем. По его словам, эта формула предлагает следующие условия мира: наказание за преступление; защита жизни человека; восстановление безопасности и территориальной целостности; гарантии безопасности; решимость. Какова вероятность принятия такой формулы? Если не такая – какая может быть принята в будущем, создав действенный механизм предотвращения или быстрого завершения войн? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель считает, что формула мира президента Украины Владимира Зеленского уникальна, однако Россия не поддержит ее ни при каких обстоятельствах.



