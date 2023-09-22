В Украине разрешили писать "Россия" и "Москва" с маленькой буквы

В Украине слова "россия", "москва" и другие подобные позволили писать со строчной буквы в неофициальных текстах и это не будет считаться ошибкой. Об этом заявили в Национальной комиссии по стандартам государственного языка, сообщают "Комментарии".

"росія" - теперь с маленькой

При принятии этого решения филологи и лингвисты приняли во внимание "героическую борьбу украинского народа за независимость" и учли "обращение в соцсетях министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук". Кроме того, они рассмотрели официальные письма от Института украинского языка НАН Украины, Института языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины.

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"Написание названий "российская федерация", "россия", "москва", "московия", "московское царство", "российская империя", "государственная дума рф" и т.п. с маленькой буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера", — заявили в Нацкомиссии.

Верещук призвала официально предложить изменения в правописание названия государства-агрессора и его руководителей. Однако министр образования Оксен Лисовый заявил, что название государства "Российская Федерация" в официальных документах должно быть с заглавных букв. Чиновник добавил, что "написание "рф" с заглавной буквы — ошибка, но таково требование нормопроектирования".

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