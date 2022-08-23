В Украине растет число ветеранов войны: как это может отобразиться на будущем страны

Во время своего вечернего обращения 22 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил о работе специального форума ветеранов и анонсировал там изменения в государственной политике в отношении ветеранского сообщества. О форуме сообщил и глава Офиса президента – Андрей Ермак. Как оцениваете прошедшее мероприятие? Какую роль будут играть ветераны в пост-военной Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ветераны. Фото: из открытых источников

В самостоятельную политическую игру ветераны играть не будут

Политтехнолог Виктор Таран считает абсолютно правильным, что власть обращает внимание на ветеранов. Но подчеркивает важность не пафосных слов, а конкретных шагов.

"Ветераны – это люди, которые являются сейчас опорой державы. Соответственно, к ним должно быть особое внимание. Но очень важно, чтобы государство помнило о них не только во время войны, но и после. Чтобы их не забыли сразу после завершения боевых действий", – отмечает эксперт.

Потому, продолжает он, любые позитивные сигналы, обещания должны быть конвертированы в конкретные законодательные акты, законы и так далее. Чтобы ветераны четко понимали, что они получат после войны.

"Условно говоря, ветераны, которые сражались с Наполеоном, четко понимали, что по завершению войны получат определенные преференции. То же самое касается тех или иных ветеранов американской армии, – рассказывает Виктор Таран. – Чтобы не повторилась история, которая была у нас в 2014-2015 годах, когда очень часто ветераны АТО не имели льгот. Так что нужна максимальная конкретика, закрепленная на законодательном уровне".

Что касается перспектив ветеранского движения после войны, то эксперт верю, что многие найдут себя в общественных организациях, в совместных бизнес-проектах, социальных проектах.

"Но в политические проекты я не верю, – признался Виктор Таран. – Ветераны ведь очень разные, из разных частей и подразделений. И вряд ли смогут объединиться в некий мощный политический проект (проекты). Если же кто-то из них захочет пойти в политику, он сможет присоединиться к имеющимся политическим проектам. Наиболее медийных ветеранов растянут по спискам. И они будут исполнять в той или иной партии определенную визуальную роль в стиле – "смотрите, с нами – ветераны". Но в самостоятельную политическую игру ветераны, как мне кажется, играть не будут. Это требует финансов, опыта, в том числе организационного, определенной юридической подготовки, создания областных ячеек и так далее. А главное – некой общей повестки дня".

Сейчас у Зеленского есть возможность использовать энергию ветеранов для качественных преобразований в стране

Политолог, эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких уверен, что повышение внимания со стороны президента Украины к ветеранам связано не только со стремительным ростом их численности и необходимостью обеспечения им надлежащей социальной защиты. Хотя об этом Владимир Зеленсккий тоже говорил.

"Основная причина, вероятно, в том, что ветераны могут стать тем социальным слоем, опираясь на который можно провести все необходимые социально-политические и социально-экономические преобразования, желание которых украинским обществом воплотилось в "электоральную революцию" 2019 года И, собственно, сделало Зеленского президентом. А сейчас это устремление в обществе только усилилось", – отмечает политолог.

По его мнению, нет оснований предполагать, что уровень национального сознания и гражданской активности в украинском обществе существенно снизится после завершения этой войны. Учитывая это, продолжает эксперт, задача власти – создать надлежащие институты и механизмы для привлечения и эффективного использования этой общественной энергии.

"Попытка реставрировать эксклюзивные практики неизбежно натолкнется на сопротивление граждан, – предупреждает Валентин Гладких. – Также не нужно сбрасывать со счетов и позицию наших западных партнеров, которые будут подталкивать украинскую политическую элиту к трансформации не только политической, но и экономической системы в сторону большей инклюзивности".

Осознание президентом этих тенденций, считает эксперт, побуждает уделять повышенное внимание ветеранам.

"Надеюсь, это же не позволит Зеленскому повторить ошибку своего предшественника Порошенко, который, осознавая угрозу для своей власти (по содержанию – реакционной относительно идеалов Революции Достоинства, во многом реставрирующей практики времен Януковича), очень подозрительно относился к ветеранскому движению, добробатам и т.п., несмотря на свою якобы патриотическую риторику. Сейчас у Зеленского есть возможность использовать энергию ветеранов, которых после войны будут миллионы (а с членами их семей — десятки миллионов) для трансформации общества в сторону дальнейшей инклюзивности и эгалитарности (равенства) как в политическом, так и в экономическом аспекте", – констатирует Валентин Гладких.

Нужно относиться к ветеранам, как к людям, которые спасли нашу страну от вражеского нашествия

В поствоенной Украине ветераны должны играть очень существенную роль. В этом уверен военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович.

"Нужно относиться к ним, как к людям, которые спасли нашу страну от вражеского нашествия. Их героические деяния должны быть включены в школьную программу, о них необходимо снимать фильмы и писать книги. Необходимо воспитывать молодежь на их примере. Безусловно, необходимы социальные льготы", – отмечает эксперт.

Одним словом, резюмирует Денис Попович, нужно делать то, что пытались делать в СССР в отношении ветеранов войны с нацизмом. Но только внимательнее и лучше, потому что далеко не все ветераны войны в СССР жили, как победители.

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