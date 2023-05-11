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В Украине рассмотрели два возможных итога контрнаступления

Два возможных результата контрнаступления - успешный и нет - рассмотрел военный эксперт

11 мая 2023, 22:56
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Автор:

Константин Куликов

Что будет с Украиной, в случае крайне негативного развития контрнаступления и применит ли Россия, в случае нашего успеха, ядерное оружие. На эти вопросы, как сообщают "Комментарии", ответил военный эксперт Олег Жданов.

В Украине рассмотрели два возможных итога контрнаступления

Олег Жданов

"Если контрнаступление будет крайне неудачным, как вы спрашиваете, то война может затянуться на год или даже на два. Но ситуация складывается таким образом, что Запад в нашем лице проиграть не может, — ответил на вопрос о перспективах войны Олег Жданов. — Иначе Путин, согнет Запад в бараний рог. Если только у него будет какой-то успех на поле боя, он начнет гнуть свою линию и требовать от них преференций. Они этого боятся больше, чем самого Путина. Поэтому они не дадут нам проиграть. Поэтому и в Украине, и на Западе раздаются здравые голоса, мол, если это контрнаступление не будет успешным, значит будет второе, третье и так — до Победы".


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В этом варианте развития событий именно, признает эксперт, будет нести ношу людских потерь. В этом случае, говорит Жданов, "нам придется больше всех пострадать в этой войне".

Если же украинское наступление, наоборот, будет сопровождаться громким разгромом РФ, у Путин будет соблазн использовать ядерное оружие, но ему не дадут это сделать. По версии Жданова, на этот счет сейчас существует внешнеполитический и внутриполитический консенсус между основными международными игроками и внутрироссийскими элитами.

"Никто не даст Путину применить ядерное оружие. Возможность применения ядерного оружия в этой войне, минимальна", — уверяет Жданов.

По его мнению, при попытке Путина использовать тактическое ядерное оружие западные союзники  нанесут превентивный удар конвенциальными (неядерными) средствами поражения по месту базирования ТЯО. В этом их поддержат и Китай, и Индия.

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