В Украине рассказали о судьбе полумиллиона россиян в Крыму

За время российской оккупации Крыма в него незаконно въехало от полумиллиона до 800 тысяч граждан России. Все они должны добровольно покинуть полуостров уже сейчас или будут депортированы насильно после его освобождения. Об этом рассказала представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, сообщают "Комментарии" со ссылкой на эфир программы Радио Свобода "Свобода Ранок".

Таміла Ташева

По мнению чиновницы, все упомянутые лица являются соучастниками преступления колонизации полуострова.

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"А если они не уедут, они должны быть принудительно выдворены. Это есть в украинском законодательстве и в любом другом законодательстве. Если лицо незаконно пересекло госграницу, это значит, что оно должно быть выдворено. У нас было несколько пунктов пропуска (Каланчак, Чонгар и Чаплинка) и все эти граждане – от 500 до 800 тысяч по меньшей мере – въехали не через эти пункты пропуска и соответственно, пусть разворачиваются через Керченский мост и едут обратно. Если нет – они будут принудительно выдворены", – говорит Ташева.



Относительно приобретения имущества – жилья или земельного участка – здесь Тамила Ташева менее категорична. По ее мнению, каждый случай нужно разбирать по отдельности. Если покупка или уступка имущества гражданином Украины была добровольной, россияне могут продолжать пользоваться и распоряжаться приобретенным имуществом.

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