В Украине рассказали, какие территории готовы уступить России

Украина не готова на территориальные уступки стране-агрессору, даже ради вступления в НАТО. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк прокомментировал предложение "НАТО в отмен на территории"

"Обменять территорию на зонтик НАТО? Это нелепо. Это означает осознанный выбор поражения демократии, поощрение глобального преступника, сохранение российского режима, разрушение международного права и передача войны другим поколениям, — написал Михаил Подоляк в Твиттер. — Очевидно, что если Путин не потерпит сокрушительного поражения, политический режим в России не изменится, а военные преступники не будут наказаны, война обязательно вернется... Попытки сохранить миропорядок и установить "плохой мир" при помощи, скажем честно, триумфа Путина не принесут миру мира, а принесут и позор, и войну. Это касается любого формата нового "раздела Европы": в том числе и под эгидой НАТО. Тогда зачем предлагать столь желанный для России сценарий заморозки вместо форсирования поставок вооружений? Убийц не следует поощрять ужасающими потворствами".

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Напомним, что глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен заявил: "Я думаю, что решение может заключаться в том, чтобы Украина отказалась от территории и вместо этого получила членство в НАТО. При этом Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры. Россия ведет огромную военную борьбу, и кажется нереальной, что они могут захватить новые территории. Сейчас, скорее, вопрос в том, что Украине удастся вернуть".

На это предложение оперативно откликнулся постом в своем привычном чернушном стиле заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Тем временем, в массовой гибели россиян увидели возможный "украинский" след.

А глава внешней разведки России шокировал признанием: "Страшно приезжать в Европу".