В массовой гибели россиян увидели возможный "украинский" след

Из-за возгорания автомастерской, последовавшим за этим взрывом селитры и детонации АЗС в Махачкале, по последним данным, уже погибло 35 человек. Об этом сообщают "Комментарии".

Взрыв на АЗС в Махачкале

Российские СМИ связывают происшествие с местной коррупцией и нарушением техники безопасности. Украинский журналист Юрий Бутусов выдвинул свою версию произошедшего — он считает, что взрыв мог быть связан с ошибкой в деятельности российской авиации, которые уже "теряли" над российской территорией бомбы и ракеты предназначенные для ударов по Украине.

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"Взрыв в Махачкале похож не столько на происшествие, сколько на очередной удар российской авиации по российскому городу, — написал Юрий Бутусов. — Российские власти заявили, что причиной взрыва в Махачкале, который унёс жизни более 10 человек, и десятки получили ранения, является газ на заправке. Однако такая глубокая воронка в результате взрыва более похожа на попадание бомбы или ракеты. Из района Каспийского моря российская авиация регулярно наносит удары по Украине. Как известно, российские боевые самолёты в ходе войны неоднократно бомбили территорию РФ — Белгородскую, Ростовскую области. Причина этих ударов — ошибки пилотов и брак авиационного вооружения".

Напомним, что вечером 14 августа стало известно, что в Махачкале на АЗС произошел мощный взрыв, начался пожар, огонь распространился на жилые дома. Спасатели уточнили, что площадь возгорания составляла 500 квадратных метров. По сведениям российского МВД, на заправке взорвались две цистерны с топливом из восьми, поэтому могли быть повторные взрывы. По предварительным сведениям, мог сгореть автобус с людьми.

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