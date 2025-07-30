В Украине расширили "Контракт 18-24": что изменится

Украина запускает отдельное направление военного контракта для операторов дронов в рамках программы "Контракт 18-24". Новый формат предусматривает четкие сроки, специальную подготовку, миллионную выплату. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении министра обороны Дениса Шмыгаля.

Контракт 18-24. Фото: из открытых источников

Правительство расширяет программу "Контракт 18-24", которая позволяет украинцам добровольно вступать в ряды Вооруженных сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

По словам Дениса Шмыгаля, по поручению президента Украины Владимира Зеленского запускается новое направление — контракт для операторов дронов.

Этот формат имеет отдельные условия. В частности, служба продлится два года.

Перед боевым применением дронов бойцы будут проходить поэтапное обучение: до 45 дней базовой подготовки, до 60 дней профессиональной подготовки (срок зависит от наличия сертификатов), 14 дней адаптационного курса.

Как и в основном контракте, государство будет выплачивать защитникам 1 млн грн в три этапа.

После завершения службы участники получат дополнительные льготы — в частности ипотеку под 0%.

Также Кабмин подает в Верховную Раду законопроект об отсрочке для тех, кто отслужил по программе.

Согласно ему, военные, которые прошли полный контракт, смогут получить 12-месячную отсрочку по достижении 25 лет.

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