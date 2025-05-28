Молодежь планирует возвращаться из-за границы, чтобы подписать контракт «18-24»: что известно

Выехавшая из Украины молодежь планирует возвращаться назад, чтобы подписать контракт "18-24". Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий.

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Он отметил, что программа "18–24" набирает обороты, хотя молодежь до сих пор относится к ней с недоверием:

"Это ребята, которым будет 18 лет. Они уже звонят по телефону, они уже оставляют заявки, что хотят вернуться в страну и идти в Вооруженные силы Украины. […] Ребята даже не верили, что эти деньги им придут. ИПСО работает".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские пропагандисты, ссылаясь на анонимные источники, утверждают, что в Украине якобы мобилизуют заключенных женщин – таким образом украинское командование якобы "старается компенсировать потери", а многие мобилизованные осужденные женщины уже погибли или пропали. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО, где отмечают, что это фейк.

"Подобные вбросы являются типичной дезинформацией российской пропаганды. С начала полномасштабного вторжения враг регулярно пытается вбрасывать в украинское информационное поле фейки о якобы принудительной мобилизации женщин, молодежи до 25 лет, лиц старше 60 лет и т.д. Так россияне пытаются сеять в украинском обществе панические настроения и провоцировать раскол. На самом деле, мобилизация женщин в Украине не проводится и не планируется.", — заявляют в ЦПД.