Набор молодых украинцев до 25 лет проводят 13 бригад Сухопутных войск ВСУ, заявила офицер отделения дистанционного найма, соцсетей и взаимодействия со СМИ 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ младший лейтенант Алла Пунько.

Молодежь подписывает контракты с ВСУ. Фото из открытых источников

"К сожалению, я не могу назвать цифры, но мы ведем статистику и видим, что количество кандидатов, которое было в начале, и сейчас немного отличается, ведь сейчас добавились новые бригады. Их теперь 13. Мы видим количество заявок, которые кандидаты подают в каждую из этих бригад, и в соответствии с этим делаем выводы, что".

По ее словам, одна из самых популярных среди добровольцев – Третья штурмовая бригада.

"Мы в 1-м центре рекрутинга Сухопутных войск видим высокий уровень заинтересованности среди населения в возрасте от 18 до 25 лет к этому контракту "18-24" и в свою очередь приобщаем всех желающих, которые подходят по критериям — это соответствующий возраст, отсутствие судимостей, прохождение военно-врачебной комиссии и психологического отбора. должностей расширился. Сейчас присоединяем к 13 бригадам Сухопутных войск", — рассказала она.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что американские и европейские чиновники отговорили Владимира Зеленского от отказа от переговоров с РФ в Стамбуле после того, как украинский президент заявил, что не позволит своим помощникам встречаться с российской делегацией в Турции, если туда не приедет российский диктатор Владимир Путин. WP пишет, что спецпредставитель США Стив Виткофф убедил украинцев, что участие в прямых переговорах с Россией – это беспроигрышная ситуация.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские кафиры используют гораздо больше БПЛА, чем в прошлом году, сообщил украинский военный Егор Фирсов. Он подчеркнул, что россияне также продвинулись в применении средств РЭБ, но украинские военные научились их обходить. "Средства РЭБ начали нам донимать еще сильнее. Хорошая новость — их можно преодолевать. Чтобы преодолеть вражескую "штору", нужно время, эксперименты, закупки, инженеринг и пайка. Крики, нервы и громкие приказы командования здесь не помогают", — заявил военный.