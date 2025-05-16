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Марьян Ощановский
Набор молодых украинцев до 25 лет проводят 13 бригад Сухопутных войск ВСУ, заявила офицер отделения дистанционного найма, соцсетей и взаимодействия со СМИ 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ младший лейтенант Алла Пунько.
Молодежь подписывает контракты с ВСУ. Фото из открытых источников
По ее словам, одна из самых популярных среди добровольцев – Третья штурмовая бригада.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что американские и европейские чиновники отговорили Владимира Зеленского от отказа от переговоров с РФ в Стамбуле после того, как украинский президент заявил, что не позволит своим помощникам встречаться с российской делегацией в Турции, если туда не приедет российский диктатор Владимир Путин. WP пишет, что спецпредставитель США Стив Виткофф убедил украинцев, что участие в прямых переговорах с Россией – это беспроигрышная ситуация.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские кафиры используют гораздо больше БПЛА, чем в прошлом году, сообщил украинский военный Егор Фирсов. Он подчеркнул, что россияне также продвинулись в применении средств РЭБ, но украинские военные научились их обходить. "Средства РЭБ начали нам донимать еще сильнее. Хорошая новость — их можно преодолевать. Чтобы преодолеть вражескую "штору", нужно время, эксперименты, закупки, инженеринг и пайка. Крики, нервы и громкие приказы командования здесь не помогают", — заявил военный.
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