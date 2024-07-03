Несколько дней назад российский беспилотник заметил шесть украинских истребителей Су-27, стоявших под открытым небом на авиабазе Миргород на севере Украины, в 100 милях от границы с РФ. Российская баллистическая ракета "Искандер" попала в цель, уничтожив два сверхзвуковых истребителя, составляющих потенциально пять процентов всего парка Су-27 Украины, сообщает издание Forbs .

Аэродром в Миргороде

Похожая ситуация произошла на следующий день после этой трагедии, когда российский беспилотник пролетел над украинской авиабазой в Полтаве, также в 100 милях от границы. После нескольких часов наблюдения ракета "Искандер" поразила боевой вертолет Ми-24 украинской армии.

Как отмечает издание, очевидно, что дефицит противовоздушной обороны делает украинские авиабазы уязвимыми к российским ударам беспилотников и ракет. Российские атаки на украинские базы усиливаются с осени прошлого года, в результате чего уничтожены два истребителя Су-27, два МиГ-29, один штурмовик Су-25 и, вероятно, Ми-24.

"Потери тяжелы для украинских ВВС и бригад армейской авиации. Военно-воздушные силы имеют всего несколько десятков самолетов, а источники для их замены нет. Армия имеет около 50 Ми-24, но пополнить их тоже будет сложно", — подчеркнуло издание.

По его информации, Украина планирует получить 85 самолетов F-16 от Lockheed Martin и около десятка Dassault Mirage 2000 от европейских союзников. Однако эти новые самолеты будут так же уязвимы на земле, как и украинские самолеты.

Издание пишет о кризисе в противовоздушной обороне Украины. Журналисты отмечают, что украинцы защищают свои важнейшие базы ракетами класса "земля-воздух", но сейчас вынуждены одновременно прикрывать города, большие скопления войск и прифронтовые базы, такие как Миргород и Полтава.

Числа показывают масштаб проблемы. Украинская армия и авиация начали войну с около 400 зенитно-ракетными комплексами. За 28 месяцев они потеряли около 140 из этих систем, получив на смену около сотни.

Журналисты отмечают, что теоретически украинцы сократили всего 10 процентов своих довоенных сил противовоздушной обороны. Но их сила значительно меньше, чем была до февраля 2022 года.

При этом в Офисе президента пытаются приуменьшить потери, которые понесла Украина.

"Все спикеры на прикормке в ОП преуменьшают масштабы потерь. Почти как и мsжебратья стали вести себя по всем параметрам, чтобы прикрыть измену и некомпетентность в высших эшелонах власти", — отметила в Фейсбуке Ирина Мир.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные шокированы безответственностью руководства, допустившего потерю самолетов.



