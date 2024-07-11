В Украине прогнозируют тактические успехи врага на фронте: о чем речь

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Ткачик Олеся
Оккупанты проявляют наибольшую боевую активность на Покровском направлении, сообщил в эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко.
Война в Украине
По его словам, оккупанты идут по простой логике – где преуспевают, там его развивают. Мусиенко говорит, что, по убеждению врага, после захвата Авдеевки есть перспективы для дальнейшего продвижения. Именно поэтому, невзирая на потери, россияне пытаются продолжать атаки.
При этом Мусиенко утверждает, что, несмотря на трудности из-за постоянных атак врага, Силам обороны удается замедлять темп их операций.
Он также рассказал о ситуации по другим направлениям. По словам эксперта, Силы обороны успешно сдерживают врага и удерживают стабильную ситуацию.
При этом Мусиенко утверждает, что в Торецком направлении удалось заблокировать продвижение врага, хотя казалось, что там у них есть перспективы. Направление Часового Яра удерживается, хотя атаки продолжаются.
А вот на Харьковщине, говорит эксперт, враг не имеет успеха, его сдерживают. По его словам, Купянско-Лиманское направление время от времени активизируется, но продвижения пока нет. При этом, говорит эксперт, на юге самой сложной остается ситуация на Ореховском направлении.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Торецком направлении сложная ситуация . В ВСУ сообщили, что украинские военные ведут бои с оккупантами в окрестностях города. В сам город враг не вошел.
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