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В Украине прогнозируют тактические успехи врага на фронте: о чем речь

Российские оккупанты могут иметь тактические успехи на фронте

11 июля 2024, 16:19 comments2234
Автор:
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Ткачик Олеся
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Оккупанты проявляют наибольшую боевую активность на Покровском направлении, сообщил в эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко.

В Украине прогнозируют тактические успехи врага на фронте: о чем речь

Война в Украине

По его словам, оккупанты идут по простой логике – где преуспевают, там его развивают. Мусиенко говорит, что, по убеждению врага, после захвата Авдеевки есть перспективы для дальнейшего продвижения. Именно поэтому, невзирая на потери, россияне пытаются продолжать атаки.

При этом Мусиенко утверждает, что, несмотря на трудности из-за постоянных атак врага, Силам обороны удается замедлять темп их операций.

"Они не способны сейчас организовать наступление, которое обеспечило бы оперативный прорыв. А вот тактические успехи еще в дальнейшем возможны", – сказал военный эксперт.

Он также рассказал о ситуации по другим направлениям. По словам эксперта, Силы обороны успешно сдерживают врага и удерживают стабильную ситуацию.

При этом Мусиенко утверждает, что в Торецком направлении удалось заблокировать продвижение врага, хотя казалось, что там у них есть перспективы. Направление Часового Яра удерживается, хотя атаки продолжаются.

А вот на Харьковщине, говорит эксперт, враг не имеет успеха, его сдерживают. По его словам, Купянско-Лиманское направление время от времени активизируется, но продвижения пока нет. При этом, говорит эксперт, на юге самой сложной остается ситуация на Ореховском направлении.

"Враг имел там определенные успехи, однако сдерживание нашими силами там происходит", – добавил Мусиенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Торецком направлении сложная ситуация . В ВСУ сообщили, что украинские военные ведут бои с оккупантами в окрестностях города. В сам город враг не вошел.




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