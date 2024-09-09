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В Украине приступили к производству нового оружия для армии: детали (ФОТО)

В Украине запустили производство новой гранаты. Боеприпас имеет значительные преимущества по сравнению с аналогами

сегодня, 14:27
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Амбарцумян Анна

Министерство обороны Украины официально кодифицировало и утвердило в эксплуатации новую оборонительную осколочную гранату украинского производства, являющуюся аналогом советской Ф-1. Этот боеприпас отвечает современным стандартам средств ближнего боя и восполняет пробел в производстве гранат в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Украине приступили к производству нового оружия для армии: детали (ФОТО)

ВСУ. Фото: из открытых источников

Новая ручная осколочная граната предназначена для поражения открыто расположенной живой силы противника, и ее следует использовать только из укрытия благодаря мощности ее действия.

В Украине приступили к производству нового оружия для армии: детали (ФОТО) - фото 2
В Украине приступили к производству нового оружия для армии: детали (ФОТО) - фото 3
В Украине приступили к производству нового оружия для армии: детали (ФОТО) - фото 4

Кроме того, Министерство обороны Украины также кодифицировало и приняло на вооружение новую ручную наступательную гранату дистанционного действия аналог советской РГД-5. Серийное производство этой гранаты уже отлажено украинским производителем.

Производители и разработчики образцов вооружения могут обращаться в Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники для получения дополнительных запросов по процессу кодификации на электронную почту: [email protected].

Напомним, бывший вице-премьер по вопросам европейской интеграции и экс-руководитель Секретариата Виктора Ющенко Олег Рыбачук считает, что в случае уменьшения или отсутствия помощи от Запада, Украина может создать ядерное оружие. По его словам, у Украины для этого есть все необходимые ресурсы.

Кроме того, промедление со снабжением оружия от западных союзников серьезно влияет на формирование и эффективность украинских подразделений. Александр Сырский рассказал, к чему приводят задержки со снабжением оружия от Запада.



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Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2024/09/09/minoboroni-kodifikuvalo-ruchni-granati-ukrainskogo-virobnictva/
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