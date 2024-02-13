В Украине предложили обменять останки Столыпина на украинских пленных

Директор заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко считает, что украинских пленников можно обменять на останки премьер-министра Российской империи Петра Столыпина. Это может стать прецедентом для обмена останков других российских деятелей на пленников.



Петр Столыпин. Фото из открытых источников

В интервью ТСН Максим Остапенко высказал идеи по обмену российского реформатора, известного своими антиукраинскими идеями Петра Столыпина на пленных бойцов ВСУ.

"Можно внести его в обменный фонд. У нас есть погибшие герои, у нас есть живые герои, которые находятся в плену, у нас есть наши украинские видные деятели, которые находятся в пределах России и никто не знает, где они находятся", — предложил директор заповедника "Киево-Печерская лавра".

По его словам, нужно начать общественный диалог, предусматривающий, что делать с останками.

Напомним, что в России уважают Столыпина за его аграрные реформы, в то время как в Украине он ввел военно-полевые суды, которым разрешалось в течение 24 часов выносить смертный приговор, без права на адвоката и возможности подать апелляцию. Кроме того, Столыпин массово заселял украинцев в Сибирь и подавал это как "воплощение аграрной реформы".

Также в 1910 году Столыпин подписал циркуляр, запретивший деятельность украинских просветительских организаций, печатание газет и книг на украинском языке и даже публичное использование украинского языка.

"Исторической задачей российской государственности является борьба с движением, в настоящее время прозванным украинским, содержащим идею возрождения старой Украины и устройства малороссийской Украины на автономных национально-территориальных началах", — заявлял Столыпин.

1 сентября Столыпина ранили в Киевской опере, а 5 сентября он скончался. Похоронили россиянина на территории Киево-Печерской лавры, поэтому его останки до сих пор остаются в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший пленный объяснил, что не так с авиакатастрофой Ил-76.

Также "Комментарии" писали о секретаре СНБО, который дал окончательный ответ, были ли на борту Ил-76 украинские пленные.