В Вооруженных силах Украины появилось формирование "Сибирский батальон", в котором служат коренные жители Сибири – буряты, якуты, русские, а также уйгуры. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

34-летний "Варган" приехал в Украину из Саха-Якутии. Фото - Валентин Огиренко (Reuters)

О появлении нового "национального" подразделения в составе ВСУ было сообщено 24 октября. В его состав привлечены российские добровольцы, в основном выходцы из Сибири. Они самостоятельно приехали в Украину через третьи страны, чтобы воевать против империалистической России и путинского режима.

В настоящее время в составе подразделения 50 человек. Они проходят боевую подготовку на одном из полигонов под Киевом и, по наблюдению их военных наставников, часть из них уже готовы к бою.

Напомним, что во время проведения мобилизации Россия сделала упор на призыв среди коренных народов Сибири и Кавказа. В частности, бурят, тувинцев, якутов, чеченцев, осетин, аварцев, а также мигрантов из Средней Азии. Таким образом, РФ достигала сразу нескольких целей: проводя мобилизацию в экономически депрессивных национальных окраинах, Россия откладывала призыв в экономически развитых регионах, что могло спровоцировать недовольство русских; подрывала демографический потенциал коренных народов, делая невозможным их отделение.

Для численно небольших народов Сибири такое участие в войне, по мнению экспертов, может быть приравнено к геноциду по отношению к ним.

Сейчас в составе ВСУ уже сражаются подразделения из жителей России – Российский добровольческий корпус, Легион "Свобода России", которые показали себя во время боев за Шебекино.

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