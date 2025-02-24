В Украине появилась уникальная монета: кто там изображен

Национальный банк Украины приурочил к трехлетней годовщине российского вторжения в Украину выпуск памятной монеты "Держим строй!". Об этом 24 февраля сообщил портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу НБУ. В наличное обращение будут выпущены до 50 тыс. памятных монет номиналом 5 грн из нейзильбера.

Украинских бойцов увековечили на памятной монете Нацбанка в честь годовщины российского вторжения. Фото: Генштаб ВСУ

Аверс памятной монеты "Держим строй!" украшает изображение украинских защитников, на заднем фоне схематически изображены линии обороны и направления боевых действий, визуально напоминающие трезубец.

Оформление реверса монеты продолжает тематику аверса — на нем также изображены воины, а в верхней части полукругом размещена надпись "Держим строй". Также на реверсе изображены стилизованные изображения военной техники.

Продажа памятной монеты в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка и реализация через банки-дистрибьюторы (Укргазбанк, Приват, ТАСкомбанк, Ощад и ПУМБ) стартует с 25 февраля, сообщил сайт регулятора.

Как сообщал портал "Комментарии" со ссылкой на премьер-министра Канады Джастина Трюдо, Украина получит от Канады бронетехнику и симуляторы для обучения пилотов F-16. В новом канадском пакете - 25 боевых машин пехоты LAV II, две бронированные машины боевой поддержки (на них украинские военные будут тренироваться в Германии), система посадки для истребителей F-16, четыре авиационных тренажера для F-16, а также миллионы боеприпасов, снаряжение для военных и аптечки.

Канада также передаст первую часть помощи Украине на сумму 5 млрд канадских долларов, которая финансируется из доходов от замороженных активов России. И еще грант в поддержку энергетической безопасности.

Как писал портал "Комментарии", Швеция в день годовщины полномасштабного вторжения РФ объявила о новой военной помощи Украине. Страна выделяет более 100 млн евро на поддержку противовоздушной обороны Украины, пакет будет включать шведскую систему ПВО Tridon Mk2. Заявления об этом прозвучали от премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и министра обороны Швеции Пола Йонсона. Дальнейшая поддержка противовоздушной обороны включает больше RBS70 NG и другие ручные системы обороны.