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В Украине погиб еще один российский генерал

Генерал-майор Владимир Завадский подорвался на мине

сегодня, 18:32
Автор:
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Константин Куликов
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Сразу несколько российских источников заявили о гибели в Украине заместителя командующего 14-м армейским корпусом генерал-майора Владимира Завадского. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си.

В Украине погиб еще один российский генерал

Завадский в чине полковника

Первые сообщения о гибели генерал-майора Завадского появились в закрытых чатах Московского общевойскового командного училища вечером 28 ноября. По словам одного из выпускников училища, около 14:30 по московскому времени генерал подорвался на мине в зоне боевых действий. Затем о смерти генерала Завадского сообщил белорусский сайт Gusar.by. На следующий день, 29 ноября, о том, что генерал-майор Завадский якобы погиб в районе города Изюм Харьковской области, сообщило информационное агентство "Новороссия", учредителем которого выступает "Царьград Медиа" олигарха Константина Малафеева, близкого к Путину. По данным из других источников, Завадский мог погибнуть в районе населенного пункта Крынки в Херсонской области, где рашисты пытаются купировать расширение плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра. 


Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ", известный своими инсайдами из силовых органов РФ, утверждает, что генерал погиб в зоне ответственности группировки "Днепр", "но в следствии подрыва на мине в тыловом районе, а не боевого столкновения с противником". 

Если сведения о гибели Завадского подтвердятся, он станет седьмым генералом, погибшим с начала российского вторжения в Украину.  По мнению экспертов, такое значительное количество погибших генералов РФ связано с двумя факторами — плохой организацией армейской логистики, из-за чего генералов приходится лично приезжать на передовую для отдачи приказов, а также умелым использованием ВСУ западных далекобойных ракет.

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