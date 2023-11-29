В Украине погиб еще один российский генерал

Сразу несколько российских источников заявили о гибели в Украине заместителя командующего 14-м армейским корпусом генерал-майора Владимира Завадского. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си.

Завадский в чине полковника

Первые сообщения о гибели генерал-майора Завадского появились в закрытых чатах Московского общевойскового командного училища вечером 28 ноября. По словам одного из выпускников училища, около 14:30 по московскому времени генерал подорвался на мине в зоне боевых действий. Затем о смерти генерала Завадского сообщил белорусский сайт Gusar.by. На следующий день, 29 ноября, о том, что генерал-майор Завадский якобы погиб в районе города Изюм Харьковской области, сообщило информационное агентство "Новороссия", учредителем которого выступает "Царьград Медиа" олигарха Константина Малафеева, близкого к Путину. По данным из других источников, Завадский мог погибнуть в районе населенного пункта Крынки в Херсонской области, где рашисты пытаются купировать расширение плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра.

Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ", известный своими инсайдами из силовых органов РФ, утверждает, что генерал погиб в зоне ответственности группировки "Днепр", "но в следствии подрыва на мине в тыловом районе, а не боевого столкновения с противником".



Если сведения о гибели Завадского подтвердятся, он станет седьмым генералом, погибшим с начала российского вторжения в Украину. По мнению экспертов, такое значительное количество погибших генералов РФ связано с двумя факторами — плохой организацией армейской логистики, из-за чего генералов приходится лично приезжать на передовую для отдачи приказов, а также умелым использованием ВСУ западных далекобойных ракет.

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