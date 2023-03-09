В Украине ответили на тревожные слова Столтенберга о падении Бахмута

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 8 марта сообщил, что военный альянс не исключает падения Бахмута, а соответственно и вывода из города-крепости украинских сил. На такие сообщения ответила заместитель министра обороны Анна Маляр. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Главред".

Заместитель министра обороны Ганна Маляр. Фото из открытых источников

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, одним из мест таких столкновений стал город Бахмут. Об этом генсек НАТО заявил, что в ближайшие дни ВСУ могут утратить контроль над городом. На такие слова Йенса Столтенберга отреагировала Анна Маляр в эфире национального марафона, сказав, что обстоятельства могут быть разными, но в Бахмуте до сих пор остаются украинские военные.

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"Экспертных мнений сейчас очень много, но мы видим по ситуации — сколько не предполагали, что там будет, пока Бахмут стоит", — заявила заместитель министра обороны.

Анна Маляр добавила, что в Бахмуте сложная ситуация и ВСУ истощают врага. Также она подчеркнула, что необходимо доверять только официальным украинским военным источникам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал мнение экспертов о том, что ожидать от боев за Бахмут в будущем. Чья армия может получить преимущество и как Вооруженные силы Украины воспользуются ситуацией в восточноукраинском городе. Именно из-за разной тактики по военным действиям вблизи Бахмута между президентом Украины Владимиром Зеленским и генералом Валерием Залужным был спор.

Также "Комментарии" писали, что Министерство обороны США блокирует передачу материалов о военных преступлениях российской армии в международные суды.