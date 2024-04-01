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В Украине отреагировали на заявления МИД РФ о причастности к теракту в Москве

Служба безопасности Украины ответила на циничное заявление МИД РФ о причастности Украины к теракту в Москве и других террористических инцидентах в России.

сегодня, 08:16
Автор:
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Slava Kot
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В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что следы террористических инцидентов, происходящих на территории России, якобы ведут в Украину. МИД РФ призвал выдать якобы причастных к терактам, в том числе руководителя СБУ Василия Малюка за подрыв Крымского моста. На такие сообщения отреагировали в СБУ.

В Украине отреагировали на заявления МИД РФ о причастности к теракту в Москве

Реакция СБУ на заявления МИДа РФ. Фото из открытых источников

В СБУ указывают, что, несмотря на заявления России, именно на их главу страны Владимира Путина официально выдан ордер на арест.

"Пытаясь апеллировать к нормам международного права, а именно к конвенции о борьбе с терроризмом, МИД РФ забывает, что именно Путин официально объявлен в международный розыск – в частности, его ждут в Гаагском трибунале за похищение украинских детей", — говорится в заявлении СБУ.

Также в Службе безопасности Украины вспомнили, что Россия сама является страной террористом, в частности, цинические заявления МИД РФ прозвучали на годовщину освобождения Бучи, где россияне совершали военные преступления, пытали и убивали людей.

СБУ назвали такие сообщения из России "ничтожными" и указали на одно заявление, которое может иметь смысл со стороны Кремля.

"РФ на самом деле может сделать только одно стоящее заявление — на весь мир объявить о своем поражении в войне и о выводе оккупационных войск из украинской земли", — заключают в СБУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на циничные заявления пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой и российского диктатора Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали о главе СБУ Василии Малюке, который прокомментировал решение РФ объявить его в розыск за подрыв Крымского моста.




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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/31/7449029/
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